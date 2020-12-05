شكرا لقرائتكم أسوان يعلن قائمة الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أزاح نادى أسوان الستار عن قائمته الجديدة للموسم المقبل، وذلك بعد انتهاء استعارة 14 لاعباً بالفريق، وبيع 6 لاعبين أخرين كان أخرهم كريم الطيب الذى انضم إلى بيراميدز، وضمت القائمة الأولى لموسم 2020/2021 كل من:طلعت الجبلاوى، عبد الله السنجهاوى،محمد جابر، أحمد صغيرى، محمد خليفة، هيثم الفيل، أحمد فتحى، وسولمون منساه.

ومن المقرر أن تشهد القائمة الثانية للاعبين الجدد المقرر تسليمها غداً الأحد الموافق 6 ديسمبر، قيد 24 صفقة جديدة ضمهم الفريق خلال الميركاتو الجارى.

ونجحت إدارة أسوان، فى ضم 24 لاعباً لأبناء الجنوب وذلك بعد التعاقد مع عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود السابق، ومحمد جمال بيبو و جون أفيرى، محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.

من جانبه، كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن أقرب الملاعب المقرر لها أن تستضيف مباريات فريق أسوان فى الموسم الجديد بعد إعلان جدول الدورى، وقال أمين فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن ملعب السكة الحديد من الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات أسوان، حيث بات من الصعب أن يخوض أبناء الجنوب مبارياتهم على ملعبهم بسبب طول المسافات وتلاحق المباريات والمسحات التى يخضع لها اللاعبون قبل كل مباراة للكشف عن كورونا.

وكشفت قرعة الدورى العام لموسم 2020/2021 عن مواجهات قوية لفريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى، ويستهل أبناء الجنوب مشوارهم بالدورى بمواجهة فريق إنبى فى الأسبوع الأول، على أن يلتقى أسوان بنادى الزمالك فى الأسبوع التاسع، والأهلى فى الأسبوع الـ 17 والأخير.