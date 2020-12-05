شكرا لقرائتكم حطب: قررنا تأجيل عقد الجمعيات العمومية وليس إلغائها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فسر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية حيثيات القرار الصادر من وزارة الشباب والرياضة بشأن الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية ، حيث أكد أن الجهة الإدارية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية قررا تأجيل إقامة الجمعيات العمومية في الهيئات الرياضية على مستوى الجمهورية، مشددا على أنه لم يتم إلغائها وفقا للقانون.

كانت وزارة الرياضة قد قررت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للهيئات الرياضية بداية من اليوم السبت لأجل غير مسمى.

أضاف رئيس الأولمبية أن مجلس إدارة اللجنة يهمه في المقام الأول الحفاظ على سلامة جميع أعضاء المنظومة الرياضية داخل مصر، الأمر الذى جعل اللجنة الأولمبية مطالبة الجهات المعنية في تأجيل الجمعيات العمومية التي تشهد تجمعات أعضاء الأندية والاتحادات وهو ما قد يعرضهم للإصابة بفيروس كورونا الخطير.

شدد حطب على أن اللجنة الأولمبية سوف تنتظر قرار رئاسة الوزراء بشأن إعادة استئناف إقامة الجمعيات العمومية وفقا لما تراه لجنة إدارة الأزمات من أجل إقامة بعض الجمعيات العمومية في موعد لاحق دون اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بالدعوة أو فتح باب الترشيح لانتخابات من جديد.

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا بشأن مصير الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية، جاء نصه كالتالى :"في ضوء القرارات والإجراءات الاحترازية للجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والمتعلقة بضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة والكفيلة بمواجهة انتشار فيروس كورونا وبناء على الطلبات التى تقدمت بها اللجنة الأوليمبية المصرية وعدد من العديد من الهيئات الشبابية والرياضية وبناء على ما عرضته الإدارة المركزية للطب الرياضى والمعنية بمتابعة تطبيق إجراءات وضوابط مواجهة انتشار فيروس كورونا بمختلف الهيئات فقد ارتأت وزارة الشباب والرياضة كونها الجهة الأدارية المركزية المعنية بمختلف الهيئات الشبابية والرياضية إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية فى جميع الهيئات الشبابية والرياضية والتى كان مقررا لها الانعقاد خلال الفترة المقبلة وذلك بدءاً من غدا السبت الموافق 5 ديسمبر 2020.