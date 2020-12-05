الأهلي يدعو الزمالك لحضور احتفالية «نادي القرن» و «دوري أبطال إفريقيا»

ذكرت وسائل إعلامية أن إدارة العلاقات العامة بالنادي الأهلي أنهت الكشوفات الخاصة بدعوات احتفالية القلعة الحمراء بحصد "دوري أبطال أفريقيا" و"لقب نادي القرن"، والتي تنظمها الشركة الراعية للنادي في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر الجاري.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل النادي الأهلي قزله إن مجلس إدارة القلعة الحمراء استقر على دعوة عدد من رؤساء أندية الدوري الممتاز ويأتي على رأسهم المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، من أجل المشاركة في الحفلة خاصة أن النادي الأبيض وصل إلى نهائي البطولة الأفريقية.

وكان الأهلي قد حصد لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على نادي الزمالك بهدفين لهدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة يوم الجمعة الماضي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة العلاقات بالنادي الأهلي ستسلم إدارة نادي الزمالك دعوة مكتوبة فور طباعتها في الأيام المقبلة، من أجل حضور حفل التتويج بدوري الأبطال والحصول على لقب نادي القرن.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش مساء اليوم، السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في نهائي كأس مصر.

وستذاع المباراة عبر شاشة قناة ON Time Sports 1 HD، بتعليق أيمن الكاشف، في مباراة يديرها تحكيمياً محمد الحنفي.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد فوزه على الاتحاد السكندري بفوزه عليه 2-1، بينما تأهل الجيش عقب فوزه على الزمالك 3-1.

ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق لقب الكأس وجمع الثلاثية هذا الموسم بعد بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا، كما يطمح الفريق في استغلال تفوقه الكاسح على الطلائع في مواجهة الغد لانتزاع اللقب.