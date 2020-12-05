ثنائية البديل بيونتيك تحسم دربي برلين لصالح هرتا

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برلين: قاد البديل البولندي كريستوف بيونتيك هرتا برلين لحسم دربي العاصمة على حساب ضيفه وجاره أونيون برلين ووَضعِ حد لمسلسل المباريات المتتالية للأخير من دون هزيمة عند ثمانية، وذلك بالفوز عليه 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة العاشرة من بطولة ألمانيا كرة القدم.

وأفاد هرتا على أكمل وجه من التفوق العددي واضطرار ضيفه لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين لأكثر من ساعة بعد طرد لاعب الوسط روبرت أندريتش لخطأ قاس، من أجل تحويل تخلفه بهدف سجله في الشوط الأول النيجيري تايو أوونيي (20)، الى فوز أول له في ملعبه هذا الموسم.

ورغم النقص العددي منذ الدقيقة 23، بقي أونيون برلين في المقدمة حتى نهاية الشوط الأول، لكن جاره نجح في إدراك التعادل في مستهل الثاني بفضل السلوفاكي بيتر بيكاريك (51)، قبل أن يستلم البديل بيونتيك المبادرة بتسجيله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 74 و77.

وكان البولندي سعيدا بثنائيته قائلا بعد اللقاء لشبكة "دازن" للبث التدفقي "إنه شعور رائع أن تسجل هدفين في الدربي".

وتجمد رصيد أونيون برلين عند 16 نقطة في المركز السادس بعد تلقيه هزيمته الثانية فقط هذا الموسم، فيما ابتعد هرتا موقتا عن منطقة الخطر بعدما رفع رصيده الى 11 نقطة في المركز الحادي عشر.