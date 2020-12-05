شكرا لقرائتكم خبر عن بركان الترضيات فى الزمالك.. 30 مليون جنيه فاتورة الحفاظ على فريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أصداء انتقال إدارة نادي الزمالك للجنة المعينة تلقي بظلالها على الفريق الكروي الأول حتى باتت مطالب نجوم الكرة حديث الساعة في الشارع الكروي وهو الأمر الذي دفع لجنة الكرة بالقلعة البيضاء برئاسة أيمن يونس تبحث عن حلول سريعة وعاجلة لإخماد بركان الترضيات قبل أن يضرب استقرار الفارس الأبيض بعدما بات يمتلك نجوماً كباراً لا غبار عليهم وأصبحوا مرشحين فوق العادة لحصد البطولات المتتالية التي يشاركون فيها سواء محلياً أو قارياً.

بركان الترضيات في الزمالك يحوي به عدد من اللاعبين الكبار في صفوف الفريق والذين يعتبرون أعمدة القلعة البيضاء خلال الموسمين الماضيين وكانوا المساهمين الأبرز في البطولات التي حققت خلال الموسم الحالي وهي بطولات السوبر المصري والإفريقي اللذين تحققا في فبراير الماضي بخلاف مسابقة كأس مصر وغيرها من البطولات التي رفعت من سقف طموحات جماهير القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

فاتورة الترضيات وفق المؤشرات الحالية قد تدفع خزينة نادي الزمالك الى تكبد ما يقرب من 30 مليون جنيه على الأقل وهو الأمر الذي سيدفع بإدارة النادي الى تحمل مزيد من الأعباء خلال الفترة الانتقالية الحالية.نرصد بالأرقام بركان الترضيات قبل أن يضرب الزمالك مع انطلاق الموسم..



شيكابالا



عندما عاد شيكابالا الى نادي الزمالك كان تحدياً ومجازفة نظرا للموسم الذي سبقه لم يكن يقدم مستويات في الفريق الذي رحل اليه ما جعل إدارة القلعة البيضاء وقتها تعيده لكن براتب لا يتجاوز المليوني جنيه وهو رقم لا يضاهي قيمة وموهبة اللاعب بعدما أكد للجميع أنه قادر على قيادة الفريق مستقبلاً.

قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، على سعيه برفقة ‏أعضاء اللجنة على تعديل عقود اللاعبين بالتنسيق مع المستشار أحمد ‏البكري رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي.‏

أضاف: "شيكابالا لله دور كبير معنا ويريد الاستمرار ودورنا مساعدته وسنقدره بما يستحق فهو مثل توتي في روما".

محمد أبو جبل



يأمل محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الوصول الى الفئة الأولى والحصول على 10 ملايين جنيه خاصة وأنه الحارس الأول في النادي وأحد أفضل حراس مصر حالياً ويتقاضى 6 ملايين فقط على عكس الحارس الثالث محمد عواد الذي يتقاضى حالياً 15 مليون في الموسم الواحد وهو ما يعتبره ظلم شديد له.

يذكر أن محمد أبو جبل كان ضمن صفوف الزمالك من قبل بعد انتقاله من إنبي للفريق الأبيض، ثم رحل لسموحه وتألق بشكل ملحوظ وهو الامر الذي دفع مجلس إدارة الفريق الأبيض لإعادته من جديد لتدعيم مركز حراسة المرمى.

أشرف بن شرقي



يسعى أشرف بن شرقي الى الحصول على مكافآت مالية إضافية قبل فكرة تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء وطلب الحصول على مليوني دولار في الموسم الواحد بعد المستويات المتميزة التي قدمها اللاعب خلال الفترة الماضية.

وتبلغ مدة التعاقد بين أشرف بن شرقي وإدارة الزمالك، ثلاثة مواسم، تبدأ من موسم 2019/ 2020، وتنتهي في 2022/2021، بقيمة 4 ملايين و673 ألفا و103 يورو، أي ما يعادل 75 مليون جنيه مصري، حيث يتقاضى شهريا مليوني جنيه.

مصطفى محمد



وطلب مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الحصول على تسوية تضعه في الفئة الأولى بحيث يحصل على 10 ملايين جنيه بالتساوي مع اللاعبين المصريين الأعلى دخلاً في القلعة البيضاء.

ووعد إدارة الزمالك في السابق اللاعب بتعديل عقده وزيادته الى 8 ملايين جنيه بعد تألقه اللافت في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة.