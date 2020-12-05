الامارات | مسؤول ألماني يتهم فيدرر بالتلاعب في تصنيف محترفي التنس

شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول ألماني يتهم فيدرر بالتلاعب في تصنيف محترفي التنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نائب رئيس الاتحاد الألماني للتنس، ديرك هوردورف، اتهامات مثيرة للجدل، بحق نجم التنس السويسري روجيه فيدرر، بالتلاعب في تصنيف اللاعبين الصادر عن اتحاد لاعبي التنس للمحترفين. وقال المسؤول الألماني في تسجيل صوتي على منصة "تنس.نت" تولت صحيفة "أس" الإسباني نشره: "غيّر روجيه فيدرر ببساطة نظام التصنيف، بهدف حماية نفسه، وهذا أمر خطأ وغير مسؤول".

وأضاف: "استغل نفوذه في مجلس اللاعبين، وذلك لتفادي خسارة الترتيب في ظل عدم اللعب، والتوجه إلى تجميد نقاط اللاعبين التي تم تحقيقها بين مارس 2019 وديسمبر 2020"، مشيراً إلى أن جائحة فيروس كورونا تسببت في خسارة الكثير من اللاعبين لترتيبهم في سلم التصنيف العالمي.

وأكد هوردورف، أن فيدرر الذي لم يشارك منذ ظهوره يناير الماضي في بطولة "أستراليا المفتوحة" بسبب إصابة في الركبة، لا يزال يحتفظ في مركزه الخامس في تصنيف المحترفين، كما سمح أيضاً باستمرار الصربي ديوكوفيتش في التصنيف الأول عالمياً بفارق مريح من النقاط عن أقرب ملاحقيه. وأوضح: "في حال تم احتساب النقاط التي حصل عليها فيدرر في 2020، فإنه سيتراجع في التصنيف العالمي إلى المركز 29، بدلاً عن مركزه الخامس".

ترتيب المصنفين العشرة الأوائل:

1ـ الصربي ديوكوفيتش: 12030 نقطة

2ـ الإسباني نادال: 9850 نقطة

3ـ النمساوي دومينيك تييم: 9125 نقطة

4ـ الروسي مدفيديف: 8470 نقطة

5ـ السويسري فيدرر: 6630 نقطة

6ـ اليوناني تسيتسيباس: 5925 نقطة

7ـ الألماني زفيريف: 5525 نقطة

8ـ الروسي روبليف: 4119 نقطة

9ـ الأرجنتيني شفارتسمان: 3455 نقطة

10ـالإيطالي بيريتيني: 3074 نقطة



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news