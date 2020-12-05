شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة نهائي كأس مصر.. 4 ألقاب تُزين مسيرة طارق العشري ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره طلائع الجيش، مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب بالاسكندرية، في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بالموسم الجاري 2019-2020.

الأهلي يقوده فنيًا الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والذي عانق في فترة وجيزة لقبي الدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا، بينما يتولى طارق العشري المهمة الفنية لفريق طلائع الجيش.

«العشري» في جعبته 4 ألقاب خلال مسيرته التدريبة منهم لقبين على حساب الأهلي هما السوبر المصري في 2009 بقيادة حرس الحدود للفوز على المارد الأحمر بثنائية نظيفة، كذلك كأس مصر في موسم 2009-2010 بركلات الجزاء الترجيحية.

كما حقق «العشري» لقب كأس مصر في موسم 2008-200 مع فريق الحرس أيضًا ضد نظيره إنبي بركلات الترجيح.

وفي عام 2015 تُوج «العشري» برابع ألقابه بمسيرته التدريبة، وأول لقب للدوري الممتاز، وذلك في ليبيا مع فريق أهلي طرابلس.

ويطمح «العشري» في تحقيق المفاجأة وتحقيق اللقب الخامس برحلته التدريبة خلال مواجهة الأهلي اليوم السبت على لقب كأس مصر.

وكان «العشري» قد تولى تدريب أندية حرس الحدود وإنبي وأهلي بنغازي الليبي وأهلي طرابلس، والشباب الإماراتي والهلال السوداني ووادي دجلة والمقاولون العرب والمصري البورسعيدي قبل أن يُنصب مديرًا فنيًا للطلائع.