شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: أحلم بتسجيل هدف الفوز في نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الوسط المهاجم بالنادي الأهلي، أنه يحلم بتسجيل هدف في مرمى طلائع الجيش حتى يتوج الفريق الأحمر بلقب كأس مصر، ويكون اللاعب من بين لاعبي الأحمر على مر التاريخ الذين حسموا تتويج الفريق في البطولات على مدار تاريخه مثلما حدث مع محمود الخطيب، رئيس النادي الحالي، وخالد بيبو، مدير قطاع الناشئين، وغيرهما من لاعبي الأحمر على مر التاريخ.
ويعيش «أفشة» أفضل فتراته بعدما تسبب هدفه في حصد فريقه للقب الإفريقي على حساب الزمالك في المباراة النهائية التي انتهت لصالح الأحمر بنتيجة 2-1 وسجل في مواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 2-1 أيضًا وتأهل للمباراة النهائية لمواجهة طلائع الجيش.
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