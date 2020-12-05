شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يطلب معلومات عن طارق العشري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، معلومات عن طارق العشري، المدير الفني لطلائع الجيش، لدراسة طريقة اللعب التي يعتمد عليها، فضلًا عن تاريخه الذي حصد من خلاله بطولتي كأس مصر والسوبر المصري على حساب الأحمر.
وفوجئ «موسيماني» بتمكن «العشري» من حصد الألقاب رغم أنه لم يدرب القطبين وأكد أنه مدرب متميز لقدرته على صناعة تاريخ لنفسه من خارج الأهلي والزمالك، وهو ما يؤكد صعوبة المهمة في نهائي كأس مصر.
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الوضع في مصر
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اصابات
117,583
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تعافي
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وفيات
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