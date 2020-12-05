«العشري» يحذر لاعبي طلائع الجيش من هذا اللاعب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر طارق العشري، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه من انطلاقات على معلول، الظهير الأيسر للأهلي، قبل ساعات من مواجهة الفريقين في مباراة نهائي كأس مصر، والتي يسعى خلالها كل فريق للتويج باللقب.
وأكد «العشري» للاعبيه أن خطورة الأحمر تكمن في اختراقات اللاعب التونسي، الذي يجيد التسديد من خارج منطقة الجزاء ويمتلك حلول هجومية مختلفة.
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الوضع في مصر
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اصابات
117,583
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تعافي
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وفيات
6,732
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