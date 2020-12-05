شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتطلع لتحقيق الثنائية المحلية للمرة الـ«15» في ‏تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية مساء اليوم السبت مواجهة تجمع بين الأهلي وطلائع الجيش على لقب كأس مصر موسم 2019-2020.

ويمتلك الأهلي في جعبته 36 لقباً لمسابقة كأس مصر، بينما يبحث الطلائع عن أول تتويج له في تاريخه.

ويطمح الأهلي في إضافة لقب جديد لخزائنه الليلة بعدما عانق بطولتي الدوري الممتاز ورابطة دوري الأبطال هذا الموسم.

واستطاع الأهلي من قبل تحقيق الثنائية المحلية والجمع بين لقبي الدوري والكأس خلال 14 مرة، حيث كانت المرة الأولى في عام 1948-1949 في أول مواسم الدوري الممتاز والذي عانقه رفقة الكأس.

وحقق الأهلي الثنائية في الموسمين التاليين 1949-1950 و1950-1951، بينما جاءت الثنائية الرابعة في 1952-1953.

واستمرت ثنائيات الدوري والكأس في قلعة الجزيرة إذ حققها المارد الأحمر من جديد في موسم 1955-1956، ومن جديد في 1957-1958.

وعاد الطوفان الأحمر ليحصد الدور والكأس معاً في موسمي 1960-1961، ثم بعد 20 عاماً خلال موسم 1980-1981.

المرة التاسعة شهدت حصوله على ثلاثية وليس ثنائية، حيث عانق ألقاب الدوري والكأس وأفريقيا للأندية أبطال الكؤوس خلال موسم 1984-1985، ثم حقق الثنائية للمرة العاشرة في 1988-1989.

وفي التسعينات عانق الأهلي درع الدوري وكأس مصر في 1995-1996، وفي الألفية الحالية ظفر أبناء التتش بثلاثية الدوري والكأس ورابطة دوري الأبطال في موسم 2005-2006، وثنائية الدوري والكأس في 2006-2007، وأخيراً ثنائية محلية للمرة الرابعة عشر في موسم 2016-2017.