شكرا لقرائتكم نتيجة آخر مواجهة جمعت الأهلي وطلائع الجيش قبل نهائي الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الاهلى اختباراً صعباً عندنما يواجه طلائع الجيش ، فى الثامنة مساء اليوم السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

ويحلم المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالي ثم الفوز بدوري الابطال الافريقى على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبعة سنوات ، على الجانب الأخر يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة في تاريخه.

وفي الموسم 61 للدوري توج الأهلي باللقب للمرة الخامسة على التوالي والـ 42 في تاريخه برصيد 89 نقطة ، بينما أنهى طلائع الجيش مسابقة الدوري الأخيرة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.

انتهت مباراتى النسخة الأخيرة من الدوري بين الاهلى والطلائع بتفوق المارد الأحمر بثلاثية دون رد ذهاباً وإياباً حيث سجل ثلاثية الدور الأول جونيور أجاى وعمرو السولية ومحمد مجدى "قفشه" فيما سجل ثلاثية الدور الثانى وليد سليمان وجيرالدو وكهربا في اللقاء الذى شهد تسليم درع الدوري للقلعة الحمراء.

وضم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من الصفقات الجديدة الثنائي المغربي بدر بانون المدافع القادم من الرجاء البيضاوي والجناح طاهر محمد طاهر من المقاولون لقائمة هذا اللقاء بالإضافة للثنائي الوسط أكرم توفيق وناصر ماهر والمهاجم صلاح محسن بعد انتهاء إعارتهم لأندية الجونة وسموحة.

وضم طارق العشري لقائمة هذا اللقاء من الصفقات الجديدة حسين السيد الظهير مدافع الأهلي وعمرو مرعى وإسلام محارب المعارين من بيراميدز والجونة ورباعى حرس الحدود المالي إبراهيما كونيه وحسن مجدى والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال.

ويفتقد الاهلى لجهود عدد من لاعبيه أبرزهم محمود متولى وسعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة وأحمد الشيخ وصالح جمعة وأليو بادجى للرحيل ، فيما يفتقد طلائع الجيش عددا كبيرا من العناصر التى تألقت فى الموسم الماضى وعلى رأسها كريم طارق وعمار حمدي وأحمد داوودا وعاصم صلاح و"بوشا" ومحمد أشرف "روقة" وكيفين موهيرى وحسام باولو بسبب انتهاء الإعارة أو الانتقال لأندية أخرى.