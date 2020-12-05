شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط تبحث مع موسيماني الملفات المعلقة بعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي جلسة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عقب نهائي كاس مصر أمام طلائع الجيش والمقرر له الثامنة مساء اليوم من أجل منافشة عدة أمور خاصة بالفريق وأرتباطات المرحلة المقبلة.

من المقرر أن تناقش اللجنة التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف مع موسيماني بعض الأمور التي تعلق بالفريق سواء عل صعيد الصفقات التي تم إبرامها الصيف الجاري أو الراحلين أو إرتباطات المرحلة المقبلة ومنها السوبر الأفريقي وبطولة الدوري المحلي والنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي توّج الأهلي مؤخراً بنسختها الأخيرة على حساب الزمالك بجانب الإسعداد لمونديال الأندية بقطر.

وترغب اللجنة وكذلك محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على قطاع الكرة في التحدث مع موسيماني في خطة الجهاز الفني ورؤيته للفترة المقبلة وكيفية حفاظز الفريق على مسيرته الجيدة محلياً وأفريقياً.

ويلتقي الاهلي مع طلائع الجيش في الثامنة من مساء اليوم، السبت، بإستاد برج العرب في نهائي كأس مصر.