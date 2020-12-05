موعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش في نهائي كاس مصر 2020

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020



يلتقي الأهلى مع طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر موسم 2019 / 2020، حيث تأهل الأهلى للمباراة النهائية عقب فوزه على الاتحاد السكندرى فى الدور نصف النهائى بنتيجة 2 / 1، بينما تأهل طلائع الجيش للنهائى بعد تحقيقه المفاجأة الثانية بالفوز على الزمالك 3 / 1.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020

تقام المباراة المرتقبة فى الثامنة من مساء السبت الموافق 5 ديسمبر على استاد القاهرة الدولي.

الأهلي ضد طلائع الجيش



وكان فريق طلائع الجيش قد حقق أولى مفاجآت كأس مصر بعدما أقصى فريق بيراميدز فى الدور ربع النهائى بركلات الترجيح، ليكون فريق طلائع الجيش الفريق الوحيد الذى واجه الـ3 فرق الكبيرة فى مسابقة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كاس مصر 2020

وينتظر فريق طلائع الجيش إنجازا تاريخيا سواء بالحصول على بطولة كأس مصر أو الحصول على بطولة السوبر المحلى، حيث سيشارك فريق طلائع الجيش فى السوبر باعتباره وصيف الكأس حال الخسارة من الأهلى فى النهائى لأن الأهلى بطل الدورى، وتقام مباراة السوبر بين بطلى الدورى والكأس، أو بطل الدورى ووصيف الكأس حال حصول فريق واحد على لقبى الدورى والكأس.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020







موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020

وتأكدت مواجهة فريق النادى الأهلى لفريق طلائع الجيش فى مباراتين الأول بنهائى كأس مصر يوم السبت المقبل، والمباراة الثانية فى السوبر المصرى والمقرر إقامتها بين الدورين للدورى الممتاز، والتى لم يتم تحديد موعدها النهائي بعد ، حيث كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن اللائحة الموجودة تنص على إقامة السوبر المصري بين بطل الدوري وهو الأهلي وبين بطل كأس مصر، وحال فوز فريق واحد بالدوري والكأس، اللائحة تنص وقتها على مواجهة بطل الدوري لصاحب المركز الثاني لكأس مصر.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020



موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كاس مصر 2020

كما أكد مسئولو الجبلاية أنه لم يتحدد بعد موعد السوبر النهائى، إلى جانب أن الأقرب هو إقامة المباراة في القاهرة وعدم إقامتها فى الخارج كما حدث فى السوبر المنقضي الذى جمع الأهلى والزمالك و أقيم بالإمارات وانتهى بتتويج الزمالك باللقب.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020



التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020



كشفت أخر تدريبات لفريق الأهلي، عن استقرار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على تشكيل الأحمر لمباراة طلائع الجيش.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان محسن.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020

مشوار الأهلي وطلائع الجيش بتاريخ الكأس قبل نهائي الليلة في 18 رقم

