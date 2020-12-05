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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020

يلتقي الأهلى مع طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر موسم 2019 / 2020، حيث تأهل الأهلى للمباراة النهائية عقب فوزه على الاتحاد السكندرى فى الدور نصف النهائى بنتيجة 2 / 1، بينما تأهل طلائع الجيش للنهائى بعد تحقيقه المفاجأة الثانية بالفوز على الزمالك 3 / 1.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020



تقام المباراة المرتقبة فى الثامنة من مساء السبت الموافق 5 ديسمبر على استاد القاهرة الدولي.

الأهلي ضد طلائع الجيش

وكان فريق طلائع الجيش قد حقق أولى مفاجآت كأس مصر بعدما أقصى فريق بيراميدز فى الدور ربع النهائى بركلات الترجيح، ليكون فريق طلائع الجيش الفريق الوحيد الذى واجه الـ3 فرق الكبيرة فى مسابقة كأس مصر.

موعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش في نهائي كاس مصر 2020



وينتظر فريق طلائع الجيش إنجازا تاريخيا سواء بالحصول على بطولة كأس مصر أو الحصول على بطولة السوبر المحلى، حيث سيشارك فريق طلائع الجيش فى السوبر باعتباره وصيف الكأس حال الخسارة من الأهلى فى النهائى لأن الأهلى بطل الدورى، وتقام مباراة السوبر بين بطلى الدورى والكأس، أو بطل الدورى ووصيف الكأس حال حصول فريق واحد على لقبى الدورى والكأس.

موعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020

موعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020



وتأكدت مواجهة فريق النادى الأهلى لفريق طلائع الجيش فى مباراتين الأول بنهائى كأس مصر يوم السبت المقبل، والمباراة الثانية فى السوبر المصرى والمقرر إقامتها بين الدورين للدورى الممتاز، والتى لم يتم تحديد موعدها النهائي بعد ، حيث كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن اللائحة الموجودة تنص على إقامة السوبر المصري بين بطل الدوري وهو الأهلي وبين بطل كأس مصر، وحال فوز فريق واحد بالدوري والكأس، اللائحة تنص وقتها على مواجهة بطل الدوري لصاحب المركز الثاني لكأس مصر.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كاس مصر 2020



كما أكد مسئولو الجبلاية أنه لم يتحدد بعد موعد السوبر النهائى، إلى جانب أن الأقرب هو إقامة المباراة في القاهرة وعدم إقامتها فى الخارج كما حدث فى السوبر المنقضي الذى جمع الأهلى والزمالك و أقيم بالإمارات وانتهى بتتويج الزمالك باللقب.

موعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020

التشكيل المتوقع لـ الاهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020

كشفت أخر تدريبات لفريق الأهلي، عن استقرار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على تشكيل الأحمر لمباراة طلائع الجيش.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان محسن.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020

مشوار الاهلي وطلائع الجيش بتاريخ الكأس قبل نهائي الليلة في 18 رقم

سدل الستار على منافات الموسم الكروي 2019 – 2020 الثامنة من مساء اليوم السبت في المباراة التي تجمع بين الأهلي وطلائع الجيش على ملعب الجيش ببرج العرب تحت إدارة الحكم محمد الحنفي ، الأهلي المتوج بلقب النسخة رقم 61 للدوري والـ 56 لدوري أبطال أفريقيا يأمل في استعادة اللقب الغائب منذ 2017 والجمع بين الثلاثية تحت قيادة مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي سبق له حصد ثلاث بطولات محلية هذا الموسم مع فريقه السابق ماميلودي صن داونز من بينها لقب الكأس على حساب بلومفونتين سيلتيك في الثاني عشر من سبتمبر الماضي.الأهلي وطلائع الجيش

الاهلي وطلائع الجيش على الجانب الأخر يطمح طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش في قيادة الفريق للفوز بأول لقب في تاريخه بعد أن سبق له إحرازه مرتين مع شقيقه الأكبر حرس الحدود أخرهم على حساب الأهلي ذاته في نهائي نسخة 2009 – 2010. على الجانب الأخر يطمح طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش في قيادة الفريق للفوز بأول لقب في تاريخه بعد أن سبق له إحرازه مرتين مع شقيقه الأكبر حرس الحدود أخرهم على حساب الأهلي ذاته في نهائي نسخة 2009 – 2010. ونستعرض مشوار الفريقين منذ بداية البطولة وتاريخ المواجهات المباشرة بينهما في المسابقة ولمحة تاريخية عن نهائي البطولة الأعرق في النقاط التالية:الأهلي وطلائع الجيش 1- استحق الأهلي الوصول للمباراة النهائية للمرة الـ 52 في تاريخه بعد أن تخطى بني سويف بثلاثية لهدف في الدور الأول ثم الترسانة وأبو قير للأسمدة والاتحاد السكندري بهدفين لهدف في باقي الأدوار.

الأهلي ضد طلائع الجيش

2- في طريقة للنهائي لأول مرة خاض الطلائع مسيرة استثنائية عندما تجاوز دكرنس في الدوري الأول بهدف بعدها تفوق على مصر للمقاصة بنفس النتيجة ’ ثم فجر مفاجأتين من العيار الثقيل وأطاح بطرفي نهائي النسخة الماضية بيراميدز بفارق ركلات الترجيح والزمالك (3 – 1) في ربع ونصف النهائي. 3- سجل الأهلي 9 أهداف خلال مشواره في النسخة الحالية لكأس مصر مقابل 4 أهداف في شباكه ’ والأهداف جاءت عبر المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي ووليد سليمان (هدفين) وأحمد الشيخ ومحمد مجدي "أفشه" وحمدي فتحي هدف وحيد. 4- أحرز لاعبو الطلائع خمسة أهداف خلال مسيرتهم في كأس مصر هذا الموسم عبر الرباعي أحمد سمير (هدفين) وحسام سلامة "باولو" والرواندي كيفين موهيري وعمرو مرعي ’ ولم تستقبل شباك الحارس محمد بسام سوى هدف وحيد طوال 420 دقيقة عن طريق نجم الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا". 5- لقاء وحيد جمع الطرفين في كأس مصر وشهد تفوق الأهلي (3 – 1) في ربع نهائي نسخة 2006 – 2007 والأهداف جاءت عن طريق محمد أبو تريكة (هدفين) والأنجولي أمادو فلافيو للأهلي بعد أن تقدم سامح العيدروس للطلائع. 6- انطلقت مسابقة كأس مصر مع تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم عام 1921 ونجح الزمالك في إحراز أول لقب بعد فوزه على الاتحاد السكندري (5 – 0) في 21 أبريل 1922. 7- 12 فريقاً سبق لها إحراز اللقب يتزعمها الأهلي برصيد 36 مرة ثم الزمالك 27 والاتحاد والترسانة (6 مرات) والمقاولون العرب (3 مرات) والأولمبي والإسماعيلي وحرس الحدود وانبي (مرتين) والترام والقناة والمصري (مرة واحدة). 8- أكبر فوز في المباراة النهائية طوال تاريخ البطولة كان بستة أهداف نظيفة وحققه الزمالك أمام الأهلي عام 1944 والأهلي أمام الترسانة عام 1950.

الاهلي وطلائع الجيش

9- حرم حسن الفار لاعب الزمالك فريقه من إحراز لقب نسخة 1938 بعد إحرازه هدف التعادل للأهلي بطريق الخطأ وبعد أن لجاء الطرفان للقاء إعادة في نفس العام سجل شقيقه حسين الفار هدف عكسي أخر منح الزمالك اللقب في واقعة طريفة ونادرة. 10- في نهائي نسخة 1953 فاز الأهلي باللقب بعد تفوقه على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين سجل منها النجم الكبير صالح سليم الهدفين الثاني والثالث وأضاف شقيقه عبد الوهاب سليم الهدف الرابع.

الأهلي ضد طلائع الجيش 11- أحمد شوبير حارس مصر والأهلي في الثمانينات والتسعينات كان من النجوم القلائل الذين لم يخسروا أي مباراة في البطولة طوال مسيرتهم في الملاعب منذ قيادته لفريق الشباب أمام الزمالك في ربع نهائي نسخة 1985 وحتى تسلمه كأس البطولة كقائد للفريق بعد الفوز على المنصورة بثلاثة هداف مقابل هدف في نهائي في نهائي نسخة 1996. 12- 6 مرات تم حسم اللقب بعد لقاء إعادة للأهلي على حساب السكة الحديد والاتحاد السكندري عامي 24 و25 و"زعيم الثغر" أمام الأهلي عام 26 والترسانة في مواجهة الاتحاد عام 29 والزمالك والترام على حساب الأهلي والبوليس عامي 38 و39. الأهلي ضد طلائع الجيش 13- تم حسم اللقب بفارق ركلات الترجيح 5 مرات الأولى للأهلي على حساب المقاولون في نهائي نسخة 1981 والثانية للأهلي أيضاً على حساب الإسماعيلي عام 2003 أما الثالثة والرابعة فكانتا لحرس الحدود أمام انبي والأهلي عامي 2009 و2010 والخامسة للزمالك في مواجهة سموحة في نهائي 2018. أبرز أرقام النسخة رقم 88 لكأس مصر 14- بدأت الأدوار الرئيسية في 2 ديسمبر 2019 15- عدد المباريات: 30 16- مرات الفوز: 22 في الوقت الأصلي + 3 في الوقت الإضافي + 5 بركلات الترجيح 17- عدد الأهداف: 73 (37 في الدور الأول + 20 في ثمن النهائي + 9 في ربع النهائي + 7 في نصف النهائي) 18- أكبر فوز: بيراميدز على النجوم في الدور الأول بنتيجة (6 – 1)

الأهلي وطلائع الجيش

