شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يسعى لاستعادة صدارة الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يسعى الشباب إلى العودة مجدداً إلى صدارة الدوري السعودي للمحترفين عندما يحل ضيفاً الأحد على القادسية في ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر ضمن الجولة السابعة.

ويحتل الشباب المركز الثاني برصيد 14 نقطة، متأخراً بنقطتين عن الهلال المتصدر، بينما يحتل القادسية المركز العاشر بسبع نقاط، ويبجث هو الآخر عن نقاط اللقاء لتحسين مركزه وتعويض خسارته الدورية الأخيرة أمام الاتحاد 0-1.

ويمتلك الشباب مقومات الانتصار العناصرية والتكتيكية بقيادة نواف العابد والعمار والحمدان وخبرة الأرجنتيني بانيجا، ما يجعل الاحتمالات على الورق تصب في مصلحته، بيد أن سجل مباريات القادسية على أرضه يظهر بأن الفريق لا يخسر؛ حيث فاز مرتين وتعادل مرة، الأمر الذي قد يعكس تلك التوقعات.

وعلى ملعب الملك عبد العزيز بمكة المكرمة يستضيف الوحدة الرابع عشر الاتحاد التاسع في لقاء من عبق التاريخ والتنافس القديم.

الاتحاد يشهد تطوراً في الأداء قياساً بالموسمين الماضيين، وللتوّ عائد بتعادل إيجابي من ملعب الشباب في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية، والفريق الجداوي يمتلك عناصر أجنبية بدأت تصنع الفارق بقيادة أحمد حجازي، ورومارينهو، وجاري رودريجيز، والحارس غروهي.

في المقابل انتعش الوحدة بفوزه الأخير على الباطن 3-2، وظهر لاعبه الأسترالي ديميتري هدافاً خطيراً بعد تسجيله الهاتريك ومنافسته على صدارة الهدافين.

وعطفاً على ذلك ينتظر أنصار الفريقين حواراً مثيراً قبل ختام الجولة غداً بثلاث مباريات تجمع الفتح وأبها، والرائد والهلال، وأخيراً النصر والاتفاق.