شكرا لقرائتكم خبر عن "3 رايح جاى".. ماذا فعل الأهلى والطلائع فى الدورى قبل نهائى الكأس الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الأهلى اختباراً صعباً حينما يواجه طلائع الجيش باستاد برج العرب في الإسكندرية فى نهائى كأس مصر المقرر لها الثامنة مساء اليوم، السبت، ويطمح المارد الأحمر للتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدورى للمرة الخامسة على التوالى ثم الفوز بدورى الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدى الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، على الجانب الآخر يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.

وفى الموسم 61 للدورى توج الأهلى باللقب للمرة الخامسة على التوالى والـ 42 فى تاريخه برصيد 89 نقطة، بينما أنهى طلائع الجيش مسابقة الدورى الأخيرة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.

انتهت مباراتا النسخة الأخيرة من الدورى بين الاهلى والطلائع بتفوق المارد الأحمر بثلاثية دون رد ذهاباً وإياباً، حيث سجل ثلاثية الدور الأول جونيور أجاى وعمرو السولية ومحمد مجدى "قفشه"، فيما سجل ثلاثية الدور الثانى وليد سليمان وجيرالدو وكهربا فى اللقاء الذى شهد تسليم درع الدورى للقلعة الحمراء.

وضم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى من الصفقات الجديدة الثنائى المغربى بدر بانون المدافع القادم من الرجاء البيضاوى والجناح طاهر محمد طاهر من المقاولون لقائمة هذا اللقاء، بالإضافة للثنائى الوسط أكرم توفيق وناصر ماهر والمهاجم صلاح محسن بعد انتهاء إعارتهم لأندية الجونة وسموحة.

وضم طارق العشرى لقائمة هذا اللقاء من الصفقات الجديدة حسين السيد الظهير مدافع الأهلى وعمرو مرعى وإسلام محارب المعارين من بيراميدز والجونة ورباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه وحسن مجدى والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال.

ويفتقد الاهلى لجهود عدد من لاعبيه أبرزهم محمود متولى وسعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة وأحمد الشيخ وصالح جمعة وأليو بادجى للرحيل، فيما يفتقد طلائع الجيش عددا كبيرا من العناصر التى تألقت فى الموسم الماضى وعلى رأسها كريم طارق وعمار حمدى وأحمد داوودا وعاصم صلاح و"بوشا" ومحمد أشرف "روقة" وكيفين موهيرى وحسام باولو بسبب انتهاء الإعارة أو الانتقال لأندية أخرى.