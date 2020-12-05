شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلى تبحث مع موسيماني ملفات كروية بعد كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي جلسة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، بعد نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش والمقرر له الثامنة مساء اليوم، لمناقشة عدة أمور خاصة بالفريق وارتباطات المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف، مع موسيماني بعض الأمور التى تتعلق بالفريق، سواء على صعيد الصفقات التى تم إبرامها الصيف الجارى أو الراحلين أو ارتباطات المرحلة المقبلة، ومنها السوبر الأفريقي وبطولة الدوري المحلي والنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي توّج الأهلي مؤخراً بنسختها الأخيرة على حساب الزمالك بجانب الاسعداد لمونديال الأندية.

وترغب اللجنة وكذلك محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على قطاع الكرة فى الحديث مع موسيمانى فى خطة الجهاز الفني ورؤيته للفترة المقبلة وكيفية حفاظز الفريق على مسيرته الجيدة محلياً وأفريقياً.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب في نهائي كأس مصر.