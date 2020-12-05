شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام محترفى اليد للمنتخب بعد 22 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انضمام اللاعبين المحترفين لصفوف المنتخب الأول بعد يوم 22 ديسمبر الجارى، فى إطار الاستعداد لبطولة العالم التى تستضيفها مصر شهر يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبا على 4 صالات مختلفة، بينما ينضم اللاعب يحيى خالد المحترف بصفوف نادى فيزبريم المجرى إلى صفوف المنتخب يوم 31 ديسمبر الجارى، بعد انتهاء فريقه من خوض مباريات دورى أبطال أوروبا.

وتضم القائمة فى المعسكر المغلق الحالى كلا من: حراسة المرمى : كريم هنداوى - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد. الجناح الأيسر: أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسة. الظهير الأيسر: يحيى الدرع - حسن قداح - عبد الرحمن فيصل. صانع ألعاب: إسلام حسن - سيف الدرع - مصطفى خليل. الدائرة: إبراهيم المصرى - وسام سامى نوار - خالد وليد - أحمد عادل. الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - محسن رمضان. الجناح الأيمن: أكرم يسرى - عمر سامى - حازم ممدوح. الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى: المدير الفني روبرتو جارسيا باروندو، والمدرب العام مجدى أبوالمجد، والكرواتى فينيو لوزيرت مدرب حراس المرمى، ونور أبوزيد مدير المنتخب، ومحمود سعيد إداري، والمهندس محمد إمام محلل فنى، والدكتور محمد شوقى أخصائي العلاج الطبيعى.

وخضع منتخب اليد إلى مسحة فيروس كورونا الطبية صباح الاثنين للاطمئنان على اللاعبين، حيث تأكد منذ 3 أيام إصابة اللاعب عمر الوكيل بكورونا قبل اجراء مسحة جميع اللاعبين.

ويسعى اتحاد اليد إلى توفير معسكر خارجي للمنتخب يتخلله احتكاكات ودية قبل انطلاق المونديال من أجل أن تكون فترة الإعداد على أفضل ما يكون خاصة فى ظل قوة المنافسة التى تشهدها البطولة.

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤخرا ، مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد، بحضور هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة حسين لبيب مدير البطولة، في إطار الإجتماعات الدورية الأسبوعية التي يعقدها وزير الشباب والرياضة من أجل الوقوف على الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة وخروجها بالمظهر اللائق لسمعة ومكانة مصر عالمياً، وتناول اللقاء التذاكر التي سيتم طرحها للجماهير، وبطاقات التشجيع بالإضافة إلى عملية دخول وخروج الجماهير والإجراءات الخاصة به.