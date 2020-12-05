شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لا يعرف الخسارة أمام الطلائع فى 27 مباراة قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الأهلى نظيره طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية فى نهائى كأس مصر، ويسعى المارد الأحمر للتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدورى للمرة الخامسة على التوالى ثم الفوز بدورى الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدى الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، بينما يطمح الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.

وتأسس النادى الأهلى عام 1907 ويحمل الرقم القياسى للفوز بكأس مصر برصيد 36 لقباً آخرها موسم 2016 – 2017 على حساب المصرى، فيما تأسس نادى طلائع الجيش عام 1997 تحت مسمى نادى الجيش تم تغيير اسمه لطلائع الجيش عام 2004 وأفضل إنجازاته فى كأس مصر بلوغ نصف النهائى فى نسخة 2012 – 2013.

التقى الاهلى وطلائع الجيش فى 27 مباراة قبل صدام الليلة، فاز المارد الأحمر فى 22 لقاءً وسجل 59 هدفاً فى شباك الطلائع الذى اكتفى بخمسة تعادلات وسجل ثمانية أهداف ولم يحقق أى فوز.

لقاء وحيد جمع الطرفين فى كأس مصر وشهد تفوق الأهلى (3 – 1) فى ربع نهائى نسخة 2006 – 2007 والأهداف جاءت عن طريق محمد أبو تريكة (هدفين) والأنجولى أمادو فلافيو للأهلى بعد أن تقدم سامح العيدروس للطلائع.

وفى طريقة للنهائى لأول مرة خاض الطلائع مسيرة استثنائية عندما تجاوز دكرنس فى الدورى الأول بهدف بعدها تفوق على مصر للمقاصة بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأتين من العيار الثقيل وأطاح بطرفى نهائى النسخة الماضية بيراميدز بفارق ركلات الترجيح والزمالك (3 – 1) فى ربع ونصف النهائي.

سجل الأهلى 9 أهداف خلال مشواره فى النسخة الحالية لكأس مصر مقابل 4 أهداف فى شباكه، والأهداف جاءت عبر المغربى وليد أزارو والنيجيرى جونيور أجايى ووليد سليمان (هدفين) وأحمد الشيخ ومحمد مجدى "قفشه" وحمدى فتحى هدف وحيد.

أحرز لاعبو الطلائع خمسة أهداف خلال مسيرتهم فى كأس مصر هذا الموسم عبر الرباعى أحمد سمير (هدفين) وحسام سلامة "باولو" والرواندى كيفين موهيرى وعمرو مرعى، ولم تستقبل شباك الحارس محمد بسام سوى هدف وحيد طوال 420 دقيقة عن طريق نجم الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا".



