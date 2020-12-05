شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير وحيد فى تشكيل الأهلى المتوقع أمام الطلائع بنهائي كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، تغييراً وحيداً فى تشكيل الفريق لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب فى نهائى كأس مصر عن التشكيل الذى خاض مباراة الزمالك الأخيرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وسيكون هذا التغيير بمشاركة طاهر محمد طاهر بدلاً من جونيور أجاى الذى خرج من قائمة المباراة للإصابة.

ويرغب المدير الفنى للنادى الأهلى فى الدفع بطاهر محمد طاهر فى التشكيل الأساسى وهو ما سيتم إعلانه فى المحاضرة الأخيرة التى تسبق التحرك لملعب برج العرب.

وخاض الأهلى مباراة الزمالك الجمعة قبل الماضية وفاز فيها بهدفين مقابل هدف وتوج باللقب الأفريقي بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وجونيور أجاى وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة مروان محسن.

ودخل طاهر محمد طاهر ضمن قائمة الأهلى لمواجهة طلائع الجيش، وضم موسيمانى قائمة بـ22 لاعباً فى معسكر الأهلى لمواجهة الطلائع، وهم : محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة وعلى معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.