شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأهلى مع صافرة الحنفى.. 17 فوزا و5 خسائر و35 إنذارا و8 ضربات جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتولى الحكم الدولى محمد الحنفى إدارة مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى نهائى كأس مصر، والمقرر لها الثامنة مساء اليوم السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى لقاء حسم البطل الذى سيرفع الكأس بالنسخة الحالية من البطولة المحلية.

وسبق لمحمد الحنفى إدارة 26 مباراة للأهلي، حقق المارد الأحمر الفوز فى 17 وتعادل فى 5 وخسر 4 مواجهات، وأشهر خلالها الحكم الدولى محمد الحنفى البطاقة الصفراء 35 مرة واحتسب 8 ضربات جزاء، من بينها 3 مباريات فى الموسم المنقضى وهى مواجهة الأهلى وأسوان وانتهت بفوز الأحمر 5/1، و الفوز على المصرى 3/0، و التعادل مع المقاصة 0/0.

ويلعب النادى الأهلى مع الطلائع فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب فى نهائى الكأس، حيث صعد الأحمر بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين لهدف فى نصف النهائى فيما أطاح الطلائع بالزمالك من الدور ذاته.

فى سياق متصل، حرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش التى أقيمت مساء الأربعاء الماضى فى نصف نهائى كأس مصر وخسرها الأبيض بهدف مقابل ثلاثة أهداف من أجل استكشاف فريق الطلائع قبل مواجهته اليوم السبت فى نهائى كأس مصر.