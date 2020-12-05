شكرا لقرائتكم خبر عن بامبو يقترب من الرحيل عن الزمالك إلى سموحة مقابل 2.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب كريم بامبو، جناح الزمالك، من الرحيل عن قلعة ميت عقبة من أجل الانتقال إلى نادى سموحة مقابل 2.5 مليون جنيه، وذلك خلال فترة الانتقالات الجارية، وأبدت عدة أندية اهتمامها بضم لاعب الزمالك على رأسها سموحة ووادى دجلة، وبعد التشاور بين إدارة الزمالك والبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق تم الاتفاق على إمكانية السماح برحيل اللاعب.

فيما وافق نادى الزمالك على إعارة محمد صبحى حارس الفريق إلى نادى الاتحاد السكندرى لمدة موسم واحد مقابل مليونى جنيه، بموافقة لجنة الكرة بالنادى والتنسيق مع المستشار محمد عطية مسئول ملف كرة القدم بالزمالك، وتلقى نادى الزمالك عرضاً من نادى الاتحاد السكندرى لضم محمد صبحى، حارس الفريق الأبيض والمنتخب الأولمبى، وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن الاتحاد السكندرى عرضه يقتضى بالحصول على خدمات الحارس لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون جنيه، بينما يقتضى عرض الإسماعيلى بالحصول على جهود الحارس الصاعد مقابل مليون و750 ألف جنيه.

وأوضح المصدر ذاته أن الزمالك يفضل عرض الاتحاد إلا أن إدارة الأبيض تنتظر الوصول للحارس الصاعد من أجل إبلاغه بالموقف النهائى له، خاصة أنه سيتم تفضيل مصلحة الزمالك، إلا أن وكيل اللاعبين أحمد يحيى طالب الحارس بصفته وكيله بغلق هاتفه بسبب اتفاقه مع الإسماعيلى على انضمامه لصفوف الدراويش، وتنتظر الإدارة البيضاء تواصل الحارس معهم التأكيد له أن مصلحة النادى هى من ستتحكم فى انتقاله أو سيتم الابقاء عليه ضمن صفوف الفريق حال عدم رفع الاسماعيلى لعرضهم المالى لقيمة موازية لما قدمه الاتحاد السكندرى وفى النهاية وافق الزمالك على إعارته للاتحاد.

من ناحية أخرى، انتعشت خزينة نادى الزمالك بـ2 مليون جنيه و100 ألف جنيه، قيمة إيرادات تجديد العضويات والاشتراكات التى تواردت على النادى، الأربعاء الماضى، بعدما انتعش نادى الزمالك بـ4 ملايين جنيه، وتعد القيمة المتبقية لصالح النادى الأبيض من صفقتى انتقال محمد عنتر وأحمد رفعت، لاعبى الفريق الأبيض، إلى المصرى، وتحرص اللجنة التى تدير شئون نادى الزمالك فى الوقت الحالى على توفير سيولة مالية من أجل صرف كافة مستحقات لاعبى الفريق.

وترغب اللجنة التى تدير الزمالك حاليًا فى سداد رواتب اللاعبين المتأخرة والبالغة قيمتها ما يقرب من 10 مليون جنيه ثم سداد رواتب الموظفين والعاملين بالنادى الأبيض ثم التحرك بعد ذلك لسداد مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم المقبل، بعدما انتعش أيضا نادى الزمالك بـ2.5 مليون جنيه قيمة الموافقة على انتقال محمد حسن إلى سيراميكا كيلوباترا.