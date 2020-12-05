شكرا لقرائتكم خبر عن خطوبة نوران جوهر بطلة الاسكواش على نجم السلاح زياد السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت نجمة الاسكواش نوران جوهر بخطوبتها على نجم منتخب السلاح زياد السيسى فى حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط، فى ظل ظروف انتشار فيروس كورونا. وتعد نوران جوهر من أبرز لاعبات الاسكواش اللاتى يطمحن للوصول إلى الأفضل من أجل العودة إلى التقدم فى التصنيف العالمى مجددا، فيما يعد زياد السيسى من أبرز نجوم السلاح لما حققه من العديد من الميداليات الدولية.



نوران جوهر و زياد السيسى

كانت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" قد كشفت فى وقت سابق عن التصنيف العالمى الجديد للسيدات فى شهر نوفمبر، واستعادت البطلة المصرية نور الشربينى صدارة التصنيف لأول مرة منذ أن فقدته فى ديسمبر 2018، لتسترد صدارتها بعد غياب 23 شهرًا على التوالى، وذلك بعد تتويجها مؤخراً ببطولة مصر الدولية للاسكواش التى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة خلال أكتوبر الماضى.

فيما تراجعت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة إلى المركز الثانى خلف نور الشربينى، وفى المركز الثالث تقدمت نور الطيب لاعبة هليوبوليس متخلية عن مركزها الرابع للفرنسية كاميل سيرم.

كما تقدمت البطلة الشابة هانيا الحمامى إلى المركز الخامس، بعد وصولها إلى نصف نهائى بطولة مصر الدولية للاسكواش وتغلبها على كاميل سيرم.

وتقدمت البطلة المصرية سلمى هانى إلى المركز العاشر، ليضم تصنيف التوب 10، خمس لاعبات من مصر.