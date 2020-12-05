شكرا لقرائتكم خبر عن عائق جديد يظهر أمام الأهلى فى محاولات ضم الأورجويانى سيرينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرعائق جديد في الساعات الأخيرة أمام محاولات النادى الأهلى إتمام صفقة انضمام الأورجوياني جاستن سيرينو قادماً من صن داونز الجنوب افريقي، ويتمثل في لاعب الفريق الحالي الأنجولي جيرالدو والذي رفض كل المحاولات للوصول لصيغة اتفاق معه سواء بفسخ عقده أو قبول أياً من العروض التي وصلته والتي وصل عددها ثلاثة من البرازيل وتونس والإمارات بالتحديد، ويحتاج الأهلي لتسويق جيرالدو لكي يتمكن النادي من قيد سيرينو حال ضمه خاصة أن قائمة الأجانب يتواجد بها حالياً 5 لاعبين وهو العدد الأقصى بعد أن تم التعاقد مع المغربي بدر بانون على حساب السنغالي اليو بادجي.

وتكثف إدارة الأهلي من محاولاتها لضم الأورجويانى جاستن سيرينو رغم أن الصفقة تبدو صعبة ، وهناك العديد من المعوقات التي تحول دون ضمه خلال الميركاتو الجاري، وقال مصدر في الأهلي :"طلبنا ضم سيرينو بشكل رسمي لكن ناديه صن داونز اشترط الحصول على 5 ملايين دولار لإتمام الصفقة وهو المبلغ الذي يفوق قدرات الخزينة الحمراء كما أن لجنة التخطيط ترى أن سيرينو لاعب رائع ولكنه في نفس الوقت كبير السن وبالتالي فليس من المنطقي دفع أكثر من 2 مليون دولار لإتمام الصفقة".

وأكد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن سيرينو هو الأجنبي الوحيد الذي يريد ضمه رافضاً كل اللاعبين الأجانب المعروضين عليه مشدداً أنه يعلم قدرات سرينو جيداً ويعرف كيف يخرج منه أفضل مال لديه".

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مع دقات الثامنة مساء اليوم السبت اللقاء المصيرى الذى يجمع فريق الأهلى مع نظيره طلائع الجيش على استاد برج العرب بالإسكندرية فى نهائى كأس مصر، حيث يحلم المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدورى للمرة الخامسة على التوالى ثم الفوز بدورى الابطال الافريقى على حساب الغريم التقليدى الزمالك لأول مرة منذ سبعة سنوات ،على الجانب الأخر يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.

وتأهل الأهلى للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز بنى سويف (3 – 1) فى الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) فى ثمن النهائى وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة فى ربع النهائى بتاريخ 21 نوفمبر الماضى ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.

بينما حجز طلائع الجيش مقعده فى المباراة النهائية لكأس مصر للمرة الأولى فى تاريخه بعد أن تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائى بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبيرة فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 1-1 وأضاف الطلائع هدفين فى الوقت الاضافى .

وانتهت مباراتى النسخة الأخيرة من الدورى بين الاهلى والطلائع بتفوق المارد الأحمر بثلاثية دون رد ذهاباً وإياباً حيث سجل ثلاثية الدور الأول جونيور أجاى وعمرو السولية ومحمد مجدى "قفشه" فيما سجل ثلاثية الدور الثانى وليد سليمان وجيرالدو وكهربا فى اللقاء الذى شهد تسليم درع الدورى للقلعة الحمراء.