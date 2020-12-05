مصدر لمصراوي: جلسة مع وادي دجلة لحسم انتقال عبد العاطي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أكد مصدر مسؤول بنادي الزمالك، أن إدارة الفريق ستعقد جلسة خلال الساعات المقبلة مع نادي وادي دجلة، لحسم انتقال محمد عبد العاطي لصفوف الفريق الأبيض.

وقال مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي: "تواصلنا مع وادي دجلة من أجل استعارة محمد عبدالعاطي مقابل إعارة لاعبان من صفوف الفريق".

وأشار المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- إلى أن وادي دجلة يفضل بيع عبد العاطي بشكل نهائي بالإضافة إلى الحصول على خدمات كريم بامبو لمدة موسم على سبيل الإعارة.

واختتم المصدر تصريحاته مؤكداً أن إدارة الفريق الأبيض ستعقد جلسة مع نادي وادي دجلة خلال الساعات المقبلة لحسم صفقة انتقال عبد العاطي لصفوف الفريق.