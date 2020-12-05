فرج عامر يُعلن اقتراب سموحة من ضم لاعب منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عزم ناديه ضم لاعب مصري ينشط في صفوف المنتخب الوطني خلال الساعات القليلة المقبلة.

ودوّن عامر، عبر حسابه بموقع فيسبوك، اليوم السبت، قائلاً:"سموحة يُنهي اليوم صفقاتة الكروية، بضم لاعب مصري دولي في خلال ساعات، انتقال حر".

وارتبط اسم نادي سموحة خلال الساعات الماضية بضم لاعب المنتخب الوطني ونادي لاريسا اليوناني السابق، علي غزال.

وكان علي غزال قد فسخ تعاقده مع ناديه اليوناني لاريسا خلال الساعات الماضية ليكون لاعباً حراً.