الجماهير تعود إلى مدرجات بريميرليج بعد غياب 9 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تشهد الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، عودة الجماهير الإنجليزية مرة أخرى إلى المدرجات بعد غياب 9 أشهر.

وغابت الجماهير الإنجليزية عن مدرجات بطولة "بريميرليج" منذ شهر مارس الماضي، وذلك بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي تسببت في توقف النشاط الكروي حتى شهر يونيو الماضي، قبل استئناف النشاط في غياب الجمهور.

ووافقت الحكومة البريطانية على عودة الجماهير الإنجليزية إلى ملاعب كرة القدم "بأعداد محدودة" بدءاً من 2 ديسمبر الماضي تبعًا لقيود معينة.

وكانت الرابطة الإنجليزية، أصدرت بياناً رسمياً تؤكد فيه أنه سيكون متاحًا دخول 4 آلاف متفرج في المناطق التي سيتم تصنيفها بالفئة الأولى تبعًا لتعليمات السلطات فيما يتعلق بأزمة تفشي فيروس كورونا، بينما سيُسمح بدخول ألفي متفرج فقط في المناطق التي سيتم تصنيفها بالفئة الثانية.

وقامت السلطات الإنجليزية بتحديد المناطق التي سيتم تصنيفها بالفئات المختلفة، سواء كانت بالفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

كيف صُنفت المناطق؟

لم يقع أي نادي من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" في أي من المناطق التي تقع في الفئة الأولى والتي تستطيع استضافة 4 آلاف مشجع في المدرجات، مما يعني أنه لن تقام أي مباراة في البطولة بحضور 4 آلاف مشجع.

ووقعت مناطق مانشستر، نيوكاسل، شيفيلد، وولفرهامبتون، ليستر وليدز ضمن تصنيف الفئة الثالثة وهي المناطق التي ينتشر بها الوباء بشكل كبير، والتي لن تستطيع خلالها الفرق من استضافة الجماهير.

أما مناطق لندن، ليفربول، ساوثامبتون وبرايتون وقعت جميعها في تصنيف الفئة الثانية، وبذلك ستستطيع الفرق التي تقع في هذه المناطق من استضافة ألفي متفرج فقط خلال مبارياتها.

ما هي الفرق التي ستستطيع استضافة الجماهير؟

وفقاً لوقوع مناطق لندن، ليفربول، ساوثامبتون وبرايتون في تصنيف الفئة الثانية التي حددته السلطات الإنجليزية، فإن 10 فرق فقط ستستطيع استضافة ألفي متفرج بدءاً من الجولة الحادية عشر والتي تنطلق احداثها اليوم السبت.

مما يعني أن فرق ليفربول، إيفرتون، توتنهام هوتسبر، تشيلسي، وست هام يونايتد، كريستال بالاس، أرسنال، فولهام، برايتون وساوثامبتون، ستستضيف ملاعبها الجماهير.

وتبعاً لوقوع مناطق مانشستر، نيوكاسل، شيفيلد، وولفرهامبتون، ليستر وليدز ضمن تصنيف الفئة الثالثة، فلن تستطيع 10 فرق اخرى من استضافة الجماهير.

مما يعني أن فرق أستون فيلا، بيرنلي، ليدز يونايتد، ليستر سيتي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، نيوكاسل يونايتد، شيفيلد يونايتد، وست بروميتش ألبيون وولفرهامبتون، لن تتمكن ملاعبها من احتضان الجماهير.

جدول مباريات الجولة الحادية عشر بالبريميرليج:

بيرنلي وإيفرتون

مانشستر سيتي وفولهام

وست هام يونايتد ومانشستر يونايتد

تشيلسي وليدز يونايتد

وست بروميتش وكريستال بالاس

شيفيلد يونايتد وليستر سيتي

توتنهام هوتسبر وأرسنال

ليفربول وولفرهامبتون

برايتون وساوثامبتون

أستون فيلا ونيوكاسل