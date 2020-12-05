"مفاجأة الأهلي للطلائع" .. موسيماني بين الصفقة الجديدة والعائد لسد الثغرات ( تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يتطلع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لحصد ثلاثية تاريخية للأهلي وذلك عندما يواجه رفقة فريقه طلائع الجيش في الثامنة من مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب.

وتوج موسيماني مع الأهلي بالدوري بعد حسم السويسري رينيه فايلر للدرع ثم فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا في إنتظار البطولة الثالثة هذا الموسم.

واستقر الجنوب أفريقي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة نهائي كأس مصر والذي قد يشهد مفاجآت بناء على أداء الفريق أمام الاتحاد السكندري في مباراة الدور قبل النهائي.

الورقة الأولى التي يمتلكها بيتسو تتمثل في المغربي العملاق بدر بانون صفقة الأهلي الجديدة والذي يتواجد في القائمة .

وعانى دفاع الأهلي أمام الاتحاد وتحديداً أمام رزاق سيسيه وظهر قلبي الدفاع وخاصة أيمن أشرف على غير العادة عقب المجهود الذي بذله الثنائي أمام الزمالك.

ويبرز بدر بانون الجاهز فنياً وبدنياً بعد مشاركته مع فريقه السابق الرجاء أمام الزمالك في دور نصف نهائي دوري الأبطال.

ويملك بانون قدرات ممتازة في ألعاب الهواء لمواجهة عمرو جمال وعمرو مرعي ثنائي الجيش المميزان في هذه المهارة بالإضافة لقدرة المغربي على الخروج بالكرة بشكل صحيح.

وتتمثل الروقة الثانية في محمد شريف نجم الأهلي العائد من فترة إعارة مع إنبي بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق البترولي في مركز المهاجم وتحقيقه للمركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري.

وانضم شريف لقائمة الأهلي بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد ليفرض نفسه في ظل مستوى مروان محسن وغيابه عن التهديف وأداءه في المباراتين الماضيتين.

ويملك شريف قدرات يفضلها موسيماني من حيث التحرك والقدرة على التحرك إلى الأجنحة والاحتفاظ بالكرة بالإضافة إلي قدرته على اللعب بكلتا القدمين.