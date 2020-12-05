أول رد من فولوس اليوناني حول واقعة تعدي الجماهير على عمرو وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أصدر نادي فولوس اليوناني، بيانا رسمياً ينفي خلاله الأنباء المتداولة في الصحف اليونانية، حول تعرض النجم المصري عمرو وردة لاعب الفريق، للاعتداء من قبل الجماهير.

وكانت تقارير صحفية يونانية، أشارت إلى أن مجموعة من جماهير نادي أولمبياكوس وفريق بانيونيوس، هاجمت وردة وزملائه، أثناء مران فريق فولوس في مدينة "Nea Smyrni".

وقالت التقارير اليونانية، إن جمهور أولمبياكوس وبانيونيوس قامت بالاعتداء على وردة خاصة أنه كان لاعبًا في باوك، وذلك بسبب العداوة بين الفريقين لنادي باوك.

ونفى نادي فولوس جميع هذه التقارير التي تداولتها الصحف اليونانية خلال الساعات الماضية، حيث أصدر النادي اليوناني بيانًا رسميًا.

وقال فولوس في بيانه الرسمي: "نود أن نؤكد أن كل ما نُشر خلال الساعات القليلة الماضية بشأن تعرض لاعبي الفريق لبعض المضايقات والإساءات من قبل بعض الجماهير بعيدًا تمامًا عن الواقع".

واختتم النادي اليوناني بيانه: "في تدريب فريقنا اليوم على ملعب بانيونيوس، كان هناك شجار بين مجموعة صغيرة من الجماهير وأعضاء النادي، ولكنهم لم يزعجوا أي لاعب من فولوس، وانتهت التدريبات بشكل طبيعي".

جدير بالذكر أن وردة انتقل إلى صفوف نادي فولوس اليوناني، مطلع هذا الموسم بشكل نهائي قادماً من نادي باوك اليوناني.