اتحاد الكرة يخطر الفيفا بقرار منع انعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية

قرر مسؤولو اتحاد الكرة إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بقرار وزارة الشباب والرياضة بمنع انعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية خلال الفترة المقبلة لمنع انتشارفيروس كورونا.
وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن الانتخابات موقفها غير واضح، ولن يتمكن اتحاد الكرة من الدعوة لاجراءها بعدقرار وزارة الشباب والرياضة الملزم لجميع الهيئات الرياضية.
وكان الفيفا قرر إجراء الانتخابات الخاصة باتحاد الكرة في شهر يناير المقبل وينوي اتحاد الكرة إخطار الفيفا بقرار وزارة الرياضة لحسم مصير الانتخابات في الفترة المقبلة.
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