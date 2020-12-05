ماتش مان سيتي بث مباشر HD |مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام (مباشر) اون لاين يلا شوت اتش دي اليوم السبت 05 ديسمبر بالدوري الأنجليزي .. كورة اون لاين HD

تعود إثارة الدوري الإنجليزي من جديد مع مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام اتش دي كورة والتي ستكون في إطار لقاءات الأسبوع الحادي عشر من عمر البريميير ليج حيث تنطلق في الساعة الخامسة مساء حسب توقيت مصر وهو ما يوافق الساعة السادسة مساء حسب توقيت السعودية في موقعة جديدة بين بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الباحث عن الانتفاضة في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم ضد سكوت باركر مدرب فولهام الذي يخطط لإنقاذ نفسه من براثن شبح الهبوط إلى الدرجة الأولى مبكرًا.

وتكمن صعوبة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي

وفولهام اون لاين أن الضيوف بدأوا الاستفاقة من خلال الفوز على ليستر سيتي لذلك يحلمون بتحقيق نتيجة إيجابية أمام كتيبة بيب جوارديولا المنتشية بالفوز الكبير على بيرنلي بخماسية نظيفة مع تألق رياض محرز خلالها وبالتالي وصل الفريق إلى المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة ولذلك فهو بعيد جدًا عن توتنهام متصدر الترتيب برصيد 21 نقطة ولذلك فإن جوارديولا في تشكيل مانشستر سيتي سيعتمد على أصحاب النزعات الهجومية مثل كيفن دي بروين ورحيم ستيرلينج مع جابرييل خيسوس. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام kora0 أما سكوت باركر فإنه خلال مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم يحاول تحقيق الفوز الثاني على التوالي من أجل مواصلة الاستفاقة بعدما قهر ليستر سيتي بنتيجة 2-1 ووصل إلى النقطة السابعة التي جعلته في المركز السابع عشر ولذلك فإن باركر سيعتمد على ماركو فيتش في الهجمات المرتدة السريعة من أجل الخروج بالتعادل على أسوأ الظروف.