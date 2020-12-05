شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ناديًا عانقوا كأس مصر.. الأهلي بالرقم القياسي والزمالك أول المتوجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب برج العرب، مساء اليوم السبت، المباراة النهائية لمسابقة ‏كأس مصر، والتي ستجمع فريقي الأهلي وطلائع الجيش على اللقب.‏

ويتزعم الأهلي قائمة 12 ناديًا تذوقوا طعم التتويج باللقب برصيد 36 ‏مرة، يليه الزمالك بـ 27 لقبًا، ثم يأتي كل من الاتحاد السكندري ‏والترسانة بـ 6 ألقاب لكل منهما، و3 تتويجات للمقاولون العرب، بينما ‏حققه مرتين كل من الاسماعيلي والأولمبي وحرس الحدود وإنبي وأحرز ‏الكأس مرة واحدة أندية القناة والمصري والترام.‏

ويعتبر الزمالك هو أول فريق صعد على منصة التتويج بالكأس وذلك في ‏النسخة الأولى موسم 1921-1922 عقب الفوز على الاتحاد السكندري ‏بخماسية نظيفة في المباراة النهائية، فيما يعد الأهلي هو أول فريق يحافظ ‏على اللقب ويُتوج به مرتين متتاليتين وذلك خلال موسمي 1923-1924 ‏و 1924-1925، حيث كان فريق السكة الحديد هو ضحيته في المرتين.‏

ويعد الاتحاد السكندري هو أول نادٍ غير قاهري يعانق اللقب، حيث حققه ‏على حساب الأهلي في موسم 1925-1926 بعد الانتصار عليه بنتيجة ‏‏3/2 في مباراة الإعادة.‏

أما عن أكبر نتائج المباريات النهائية لكأس مصر، فكانت نتيجة الفوز ‏‏6/0 هي الأعرض، وتحققت في مناسبتين الأولى للزمالك على حساب ‏الأهلي في نهائي موسم 1943-1944، والثانية في موسم 1949-1950 ‏وسداسية نظيفة أمطر بها الأهلي شباك شواكيش الترسانة.‏

الأهلي هو الأكثر وصولًا للمباراة النهائية، حيث يلعب اليوم النهائي رقم ‏‏52 عبر تاريخه بكأس مصر، يليه الزمالك الذي خاض 40 نهائي، ثم ‏الاتحاد السكندري برصيد 14 نهائي لكأس مصر خاضه زعيم الثغر.‏

الأهلي كان أول فريق يُتوج بلقب كأس مصر من خلال ركلات الترجيح، ‏وذلك في موسم 1980-1981 على حساب المقاولون العرب عقب نهاية ‏الوقت الأصلي والإضافي للمباراة النهائية بالتعادل الايجابي بنتيجة 1-1.‏

وألغيت المسابقة ولم تُستكمل منافساتها خلال 8 مواسم شهيرة، أولها في ‏موسم 1943 وأخرها في 2011-2012، ما بين بعض الأحداث السياسة، ‏كذلك الأزمات بين الأندية أو كثرة الارتباطات الخاصة بالمنتخبات ‏الوطنية.