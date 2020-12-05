الخبير الدولي «بيترسن» محاضرًا في الدورة الإقليمية للأولمبياد الخاص

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن الخبير الدولي في رياضة تزلج اختراق الضاحية هو أد بيترسن، سيكون محاضرًا في الدورة التدريبية لرياضة تزلج الضاحية، والتي تعد أول الدورات التدريبية في الرياضات الشتوية التي أقرها المهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الاقليمي، بمناسبة التجهيز والاستعداد للالعاب العالمية الشتوية التي تستضيفها قازان الروسية في الفترة من 22 وحتى 28 يناير 2022.
وصرح د. عماد محى الدين، مدير عام الرياضة والتدريب، بأن «آد بيترسن» قد بدأ حياته لاعبًا لكرة القدم حتى الـ27 سنة، ثم مارس رياضة الترايثلون ـ واحتراف رياضة تزلج اختراق الضاحية والتي تشهد منافسات للترايثلون، ثم احترف تدريب تزلج اختراق الضاحية، وهو مدرب بالأولمبياد الخاص منذ عام 1999، وهو أيضًا مندوبًا فنيًا في هولندا منذ عام 2015، ومنذ عام 2017 هو مستشارًا فنيًا للأولمبياد الخاص في أوروبا وأرو آسيا.
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