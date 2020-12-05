شكرا لقرائتكم خبر عن نادي دسوق الرياضي يسدل الستار على الصفقات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ايهاب عارف، نائب رئيس مجلس إدارة نادى دسوق الرياضي والمشرف العام لكرة القدم عن كامل الاستعداد لخوض مباريات دورى القسم الثالث ضمن المجموعه الثامنة. وأشار «عارف» إلى حرص مجلس إدارة النادى برئاسة عادل حسنين، على إبرام صفقات قويه ولديها الخبرات لتدعيم الفريق مع الحفاظ على الهيكل الأساسى مؤكدًا أن الهدف الأساسى هو تحقيق الصعود إلى الممتاز ب والذي يرقى باسم نادى دسوق الرياضي. وأعلن عن صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادى دسوق وجاءت كالآتي: محسن هنداوى .... نجم نادى دسوق وغزل المحله وطلائع الجيش وسموحه ومنتخب مصر والمنتخب الأولمبى والعائد من مركز شباب شباس الشهداء، عمرو أباظه .... تجديد تعاقد رامى أباظه .... القادم من نادى كفرالشيخ ابراهيم نزيه .... القادم من كهرباء طلخا حسام نزيه .... تجديد تعاقد ابراهيم حامد .... القادم من الزعفران اسلام عبدالظاهر .... القادم من سيدى سالم هانى رجب .... القادم من الحريه بمطروح سمير محروس .... القادم من الحامول رمضان الزيات .... لاعب سمنود والمصرى للسلوم سابقا يوسف الهاكسى .... القادم من الجزيره بمطروح عادل عبدالمقصود .... القادم من سمنود محمد شمس الدين .... تجديد تعاقد محمد المصرى .... لاعب مياه البحيره والمصرى للسلوم سابقا محمد شكرى .... حارس مرمى محمد عبدالمنعم .... القادم من بلدية المحله رمضان زيدان .... القادم من سنهور بجانب تجديد الثقه في الحرس القديم احمد عطيه محمد عطا مصطفى الطناحى ابراهيم سرور محمد حسن سامى الحوشى محمود عبدالله عبدالستار يوسف واستقر الجهاز الفنى على تدعيم الفريق بعناصر من ناشئين النادى المتميزين

عبدالرحمن جاد أحمد نحله رمضان أبوليله إبراهيم زين العابدين حمدى ياسر أحمد صبرى أحمد زكريا محمد زين العابدين كريم راضى خالد فؤاد محمد الرشيدى مع تجديد الدعم للجهاز الفنى المكون من الكابتن محمود خضر مدير فنى الكابتن شريف النجار مدرب عام الكابتن عبدالمعطى الجزار مدرب احمال الكابتن أشرف الشكلى مدرب حراس الدكتور محمد جمال طبيب محمد عصام إدارى الفريق و أضاف المشرف العام على فريق الكوره انه تم صرف مستحقات اللاعبين اليوم وحس اللاعبين على أهمية الحصول على الثلاث نقاط في المباراة ضد فريق كوم حماده في الأسبوع الأول. الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

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