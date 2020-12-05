شكرا لقرائتكم 43 لقب تنصب الأهلي الأفضل في القرن الـ21.. ونهائي الكأس فرصة للابتعاد بالرقم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد الاهلى على رأس قائمة أكثر الاندية فى العالم تتويجاً بالبطولات فى القرن 21 برصيد 43 بطولة سواء محلية أو قارية بعدما نجح فى إقتناص سبعة القاب لدوري الابطال الافريقى بجانب 13 بطولة للدوري و 11 لقب للسوبر المحلى وخمسة ألقاب لكأس مصر وستة القاب سوبر أفريقى بجانب بطولة الكونفدرالية ليتفوق على بايرن ميونيخ الالمانى الذى حل ثانياً فى القائمة برصيد 42 لقباً ولينكولن ريد أمبس الذى حل ثالثاً برصيد 40 لقباوبرشلونة الذى حل رابعاً برصيد 34 لقباً.

وأمام الاهلى فرصة تاريخية لزيادة رصيده من الالقاب حال نجاحه فى التتويج بكأس مصر الليلة ، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع فريق الأهلى مع نظيره طلائع الجيش باستاد برج العرب بالإسكندرية فى نهائى كأس مصر، ويحلم المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدورى للمرة الخامسة على التوالى ثم الفوز بدورى الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدى الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات.

وبإمكان المارد الأحمر تعزيز صدارته لقائمة أكثر الاندية العالمية تتويجاً بالبطولات فى القرن الـ 21 حال نجاحه فى حصد كأس مصر الليلة بجانب التتويج بالسوبر الافريقى على حساب نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية المقرر لها منتصف الشهر الجاري، وكذلك السوبر المحلى على حساب طلائع الجيش فى اللقاء الذى لم يتحدد موعده بعد.

وبإمكان الاهلى تقديم موسم تاريخى يحقق فيه ستة بطولات ليتساوى مع بايرن ميونيخ الالمانى قبل أن يتواجه الفريقان بكأس العالم للأندية باليابان مطلع فبراير المقبل لتكون هى البطولة الفيصل بين الناديين هذا الموسم من حيث الاكثر تتويجاً ببطولات فى موسم واحد.

الاهلى حصد الدوري ودوري الابطال ويتبقى له كأس مصر وكأس السوبر المحلى وكأس السوبر الافريقى بجانب كأس العالم للأندية ، فيما حصد بايرن ميونيخ بطولة الدوري والكأس ببلاده بجانب تتويجه بطولة دوري أبطال أوروبا 2019/2020، قبل أن يحصد لقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الألماني خلال شهر سبتمبر الماضي ويستعد للظهور فى كأس العالم للأندية من أجل تكرار إنجاز برشلونة مع بيب جوارديولا في عام 2008-2009.

فهل يفعل الأهلي ما لم يتمكن من تحقيقه أي نادي في العالم من قبل سوى البرسا، أم يؤكد بايرن ميونخ هيمنته العالمية ويضيف اللقب السادس له هذا الموسم.