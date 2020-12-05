شكرا لقرائتكم رغم انتهاء العلاقة.. الأهلي يحول مكافأة التتويج بإفريقيا للرباعي الراحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولو النادي الأهلي بتحويل مكافأة الفوز بدوري أبطال افريقيا للرباعي الراحل عن صفوف الفريق قبل نهايتها شريف اكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور ورمضان صبحي، وذلك علي هامش صرف المكافات للاعبي الفريق حيث فاز الأهلي ببطولة دوري ابطال افريقيا على حساب الزمالك عقب الفوز عليه في المباراة النهائية بنتيجة 2/1 ورحل حسام عاشور للاتحاد السكندري بعد رفض الأهلي تجديد عقده فيما انتقل الثلاثي أحمد فتحي ورمضان صبحي وشريف اكرامي لبيراميدز بداية من الموسم الجديد.

وتتفاوت مكافأة الفوز بدوري الأبطال بين لاعب واخر حيث تنص اللائحة عن منح كل لاعب مكافأة 15 ألف جنيه عن كل مباراة علي أن تكون مكافأة المباراة النهائية 60 ألف جنيه بعد تعديل قيمتها من قبل إدارة النادي.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مع دقات الثامنة مساء اليوم السبت اللقاء المصيرى الذى يجمع فريق الأهلى مع نظيره طلائع الجيش على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر، حيث يحلم المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالي ثم الفوز بدوري الابطال الافريقى على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبعة سنوات ،على الجانب الأخر يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة في تاريخه.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز بني سويف (3 – 1) في الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) في ثمن النهائي وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي بتاريخ 21 نوفمبر الماضي ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.

بينما حجز طلائع الجيش مقعده في المباراة النهائية لكأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بعد أن تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائي بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبيرة فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 1-1 وأضاف الطلائع هدفين في الوقت الاضافى .

وانتهت مباراتى النسخة الأخيرة من الدوري بين الاهلى والطلائع بتفوق المارد الأحمر بثلاثية دون رد ذهاباً وإياباً حيث سجل ثلاثية الدور الأول جونيور أجاى وعمرو السولية ومحمد مجدى "قفشه" فيما سجل ثلاثية الدور الثانى وليد سليمان وجيرالدو وكهربا في اللقاء الذى شهد تسليم درع الدوري للقلعة الحمراء.