شكرا لقرائتكم القائمة الذهبية للمتوجين بكأس مصر قبل نهائي الأهلي والطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب عشاق الساحرة المستديرة مع دقات الثامنة مساء السبت اللقاء المصيرى الذى يجمع فريق الاهلى مع نظيره طلائع الجيش على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

تعد كأس مصر في أهميتها هي البطولة الثانية في مصر، بعد بطولة الدوري العام؛ ولكنها من حيث التاريخ فهي البطولة الأعرق والأقدم في أرض الكنانة مصر

ويحلم المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالي ثم الفوز بدوري الابطال الافريقى على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبعة سنوات ، على الجانب الأخر يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة في تاريخه.

و أحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 36 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصري البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة ، أول فريق أحرز لقب كأس مصر، كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان أيضًا الزمالك.

وطلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى من لاعبيه ضرورة حسم المباراة بتسجيل هدف مبكر يربك حسابات المنافس الذى قدم مباريات قوية وأطاح بمنافسين كبار مثل بيراميدز والزمالك ، ويعول المارد الأحمر على نجومه المتألقين أفشة وحمدى فتحى والسولية ومحمد الشناوى لتحقيق الثلاثية التاريخية.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الطلائع مكون من :"محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى وحمدى فتحى وعمرو السولية وجيرالدو ومجدى أفشة وحسين الشحات وصلاح محسن".

في المقابل طالب طارق العشرى المدير الفني لاعبيه بمواصلة قطار المفاجأت وتخليد أسماؤهم بحروف من ذهب في ذاكرة الطلائع للفوز بأول بطولة مشدداً على ضرورة الالتزام بالتأمين الدفاعى لمواجهة الهجمات الحمراء مع استغلال أنصاف الفرص لحسم اللقاء، ويعول العشرى على نجومه محمد بسام وأحمد سمير وعمرو مرعى وعمرو جمال لحسم اللقب.

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الأهلى مكون من :"محمد بسام -علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – محمد ناصف -فرانك ستيفن – مهند لاشين - أحمد عبد الرحمن زولا – أحمد سمير - ناصر منسي – عمرو جمال".