شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الذهبية لكأس مصر.. الأهلى الزعيم والزمالك الوصيف.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كأس مصر فى أهميتها هى البطولة الثانية فى مصر، بعد الدورى الممتاز، ولكنها من حيث التاريخ البطولة الأعرق والأقدم فى أرض الكنانة، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مع دقات الثامنة مساء السبت اللقاء المصيرى الذى يجمع فريق الأهلى مع نظيره طلائع الجيش باستاد برج العرب بالإسكندرية فى نهائي كأس مصر، ويطمح المارد الأحمر للتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالي ثم الفوز بدوري الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، وعلى الجانب الآخر يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 36 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان أيضًا الزمالك.

وطلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى من لاعبيه ضرورة حسم المباراة بتسجيل هدف مبكر يربك حسابات المنافس الذى قدم مباريات قوية وأطاح بمنافسين كبار مثل بيراميدز والزمالك ، ويعول المارد الأحمر على نجومه المتألقين أفشة وحمدى فتحى والسولية ومحمد الشناوى لتحقيق الثلاثية التاريخية. ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الطلائع مكونا من: "محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى وحمدى فتحى وعمرو السولية وجيرالدو ومجدى قفشة وحسين الشحات وصلاح محسن". وفى المقابل، طالب طارق العشرى المدير الفني لاعبيه بمواصلة قطار المفاجآت وتخليد أسمائهم بحروف من ذهب في ذاكرة الطلائع للفوز بأول بطولة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتأمين الدفاعى لمواجهة الهجمات الحمراء مع استغلال أنصاف الفرص لحسم اللقاء، ويعول العشرى على نجومه محمد بسام وأحمد سمير وعمرو مرعى وعمرو جمال لحسم اللقب. ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الأهلى مكونا من: "محمد بسام -علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – محمد ناصف -فرانك ستيفن – مهند لاشين - أحمد عبد الرحمن زولا – أحمد سمير - ناصر منسي – عمرو جمال".