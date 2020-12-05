شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى وطلائع الجيش فى كأس مصر قبل نهائى الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع فريق الأهلى مع نظيره طلائع الجيش باستاد برج العرب بالإسكندرية فى نهائى كأس مصر، ويحلم المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدورى للمرة الخامسة على التوالى ثم الفوز بدورى الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدى الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، وعلى الجانب الآخر يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.

وانتهت مباراتا النسخة الأخيرة من الدورى بين الأهلى والطلائع بتفوق المارد الأحمر بثلاثية دون رد ذهاباً وإياباً، سجل ثلاثية الدور الأول جونيور أجاى وعمرو السولية ومحمد مجدى "قفشه"، فيما أحرز ثلاثية الدور الثانى وليد سليمان وجيرالدو وكهربا فى اللقاء الذى شهد تسليم درع الدورى للقلعة الحمراء.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بكأس مصر بعدما تجاوز بنى سويف (3 – 1) فى الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) فى ثمن النهائى وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة فى ربع النهائى بتاريخ 21 نوفمبر الماضى ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.

بينما حجز طلائع الجيش مقعده فى المباراة النهائية لكأس مصر للمرة الأولى فى تاريخه بعد تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائى بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبرى فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى 1-1 وأضاف الطلائع هدفين فى الوقت الإضافى.