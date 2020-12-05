بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم 5/ديسمبر/2020 في نهائي كأس مصر

ينتظر جمهور الكرة المصرية مباراة رفيعة المستوى بين الأهلي والجيش الجيش يوم السبت 5 ديسمبر 2020 على استاد برج العرب في نهائي كأس مصر

2019/2020.

تقدم الوفد خدمات لمشاهدة مباريات الأهلي والجيش ، وستبث على الهواء مباشرة اليوم ، ومن المقرر أن تنطلق اليوم الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر ، أي الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، وسيتم بثها حصرياً على Ontime Sport HD1. وأداء صوتي للمعلق بلال علام.

العملاق الأحمر سيواجه طلائع الجيش في نهائي الكأس لأول مرة في تاريخ الفريقين ، لأنه لم يكن أمامهما فرصة للقاء في النهائي ، بل أربع نقاط في مونديال 2007. التقيا في النهائيات وفاز الاهري بثلاث نقاط.

الأهلي أمامه طريق طويل ليقطعه للنهائي ، ففي بداية مسيرته نجح في عبور فريق بني سويف في 32 جولة بثلاثة أهداف ثم سجل أرسنال هدفين في دور الـ16. وفي ربع النهائي تغلبت عليه جبهة أبو قير للأسمدة بهدفين. وبسبب صعوبة تسجيله مرتين ، لم تكن رحلة الأهلي إلى النصر صعبة ، لكنه أتم كل هذه الأدوار بنجاح واستحقاق.

من أجل تحقيق البطولات الثلاث المتتالية هذا الموسم ، يخوض الشياطين الحمر

كل شيء ويقاتل بقسوة ، وهو أمر غير عادي بالنسبة لـ Red Elves ، لأنه سبق له الفوز بلقب الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا ، كل ذلك منذ 2019 / منذ موسم 2020 ، يعتبر هذا أطول وقت منذ سنوات ، لأن فيروس كورونا ضرب العالم وأوقف الأنشطة الرياضية

فريق ريد كاسل يمر بأفضل حاله ولديه فريق مليء بالنجوم وروح عالية بعد فوزه بلقب البطولة الافريقية وهذا كنزها لمدة 7 سنوات واليوم يريد عودة الكأس من جديد إلى هذه الجزيرة التي لم تتم إعادتها منذ عام 2017 ، وفازت باللقب السابع والثلاثين في التاريخ.

ويغيب الأهلي عن لقاء اليوم ، حيث أصيب نجم الفريق وليد سلمان ولاعبي الوسط عليو ديانغ وأحمد رمضان بيكهام وأحمد ياسر ريان بفيروس كورونا ، إضافة إلى جونيور الذي أصيب في لقاء الاتحاد الأخير. أجاي.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء وجوهًا جديدة مثل المغربي بدر بانون أو شركة الإقراض ناصر ماهر والمهاجم محمد شريف وأكرم توفيق وصلاح محسن وعائدين آخرين ، لكن ذلك سيستند إلى رؤية المدير الفني لفريق بيتسو موسيماني.

في نفس الموقف لم يكن بطل الجيش سهلاً مثل الأهلي ، لذا افتتح اللقاء مع دكرنس الكأس ، وانتصر عليه دكرنس بهدف نظيف في مباراة 32 هدفاً ، و في دور الـ16 ، اشتبك مع منتخب مصر وأبعد هدفًا وتجاوزه بنجاح ، وفي ربع النهائي قضى الهرم على الهرم. بعد إضافة ثلاثة أهداف بعد المباراة الأصلية ، بدون هدف ، هذه نتيجة المدرب السابق عبد الحميد باسوني.

وفي الدور نصف النهائي للمدرب الجديد طارق العشري ، أزال الزمالك بطل كأس الموسم الماضي بثلاثة أهداف ليبلغ النهائي ، فيما كان الجيش في معنويات عالية وعلو. ويتركز دخول اللقاء ، لأنه يأمل في إظهار قوة قوية تستحق القتال ، ويأمل في الفوز بمنصة التتويج لأول مرة في تاريخ الفريق.

يراهن العشري على تجربة لاعبيه في الإطاحة بالأحمر في لقاء اليوم مثل عمرو جمال والحارس المتميز محمد بسام ، فهم يأملون في التألق مرة أخرى الليلة ويكون لهم كلمة ، ويعتمدون أيضًا على الهجوم على أحمد سمير. تألق أمام الزمالك وأحرز هدفين بالإضافة إلى نجوم مهند لاشين ومحمد راسين ناس.