تشكيل أشبيلية المتوقع لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره إشبيلية مساء اليوم السبت علي ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أشبيلية في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة،

تذاع مباراة ريال مدريد وأشبيلية

ومن المتوقع أن يكون تشكيل أشبيلية كالتالي..

بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 3 المشفرة بتعليق خليل البلوشي .

حراسة المرمى: فاتشليك.

خط الدفاع: نافاس، دييجو كارلوس، كريم رقيق، كوندي.

خط الوسط: جوان جوردان، فيرناردو، راكيتيتش، أوكامبوس.

خط الهجوم: دي يونج، منير

الحدادي.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 17 نقطة جمعهما من 10 مباريات حقق الفوز في خمسة وتعادل في إثنين وتلقي الهزيمة في ثلاثة.

فيما يدخل أشبيلية المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 16 نقطة جمعهما من 9 مباريات حقق الفوز في خمسة وتعادل في واحدة وتلقى الهزيمة في ثلاثة .