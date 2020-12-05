كريم بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أشبيلية بالليجا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره إشبيلية مساء اليوم السبت علي ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أشبيلية في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة،

تذاع مباراة ريال مدريد وأشبيلية بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 3 المشفرة بتعليق خليل البلوشي .

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي..

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاران، ناتشو، ميندي، مارسيلو.

خط الوسط: كاسيميرو، مودريتش، كروس.

خط الهجوم: فينيسوس، كريم بنزيما، أسينسيو

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 17 نقطة جمعهما من 10 مباريات حقق الفوز في خمسة وتعادل في إثنين وتلقي الهزيمة في ثلاثة.

فيما يدخل أشبيلية المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 16 نقطة جمعهما من 9 مباريات حقق الفوز في خمسة وتعادل في واحدة وتلقى الهزيمة في ثلاثة .