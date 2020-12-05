موعد مباراة ريال مدريد وأشبيلية والقنوات الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره إشبيلية مساء اليوم السبت علي ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني "الليجا".
موعد مباراة ريال مدريد وأشبيلية
تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أشبيلية في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة،
فيما تكون مباراة ريال مدريدوأشبيلية في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،
بينما تقام مباراة ريال مدريد وأشبيلية في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأشبيلية
تذاع مباراة ريال مدريد وأشبيلية بشكل حصري عبر قناة بي إنسبورت 3 المشفرة بتعليق خليل البلوشي.
ويدخل ريال مدريد المباراة وهو في المركز الرباع برصيد 17 نقطة جمعهما من 10 مباريات حقق الفوز في خمسة وتعادل في إثنين وتلقي الهزيمة في ثلاثة.
فيما يدخل أشبيلية المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 16 نقطة جمعهما من 9 مباريات حقق الفوز في خمسة وتعادل في واحدة وتلقى الهزيمة في ثلاثة .
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