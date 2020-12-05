عمرو جمال يقود تشكيل طلائع الجيش المتوقع أمام الأهلي

يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم السبت المواجهة المرتقبة بين الأهلى وطلائع الجيش فى نهائى بطولة كأس مصر. تنطلق مباراة الأهلي ضد طلائع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية. ويكون تشكيل طلائع الجيش المتوقع كالتالي.. حراسة المرمى: محمد بسام في خط الدفاع : خالد سطوحى وعلى الفيل وأحمد عــلاء، وفى الجهة اليمنى أحمد عبدالرحمن زولا وفى اليسرى محمد ناصف الجهة اليمنى أحمد عبدالرحمن زولا وفى اليسرى محمد ناصف في خط الوسط: فرانك ستيفن ومهند لاشين وأحمد سمير وناصر منسى في خط الهجوم: عمرو جمال وكان النادي الأهلي تأهل لنهائي بطولة كأس مصر علي حساب منافسة فريق الاتحاد السكندري بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف. مصر علي حساب منافسة فريق الاتحاد السكندري بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف. ويسعى الأهلى للفوز بالكأس وتحقيق الثلاثية هــذا المــوســم بعد التتويج بــدرع الـــــدورى المــمــتــاز وكـــذلـــك بطولة دورى أبــطــال أفريقيا، بينما يبحث طلائع الجيش عن حصد أول ألقابه. ويسعى طــارق العشرى مــدرب طلائع الجيش لتكرار سيناريو ٢٠١٠ حين قاد حرس الحــدود للتتويج بلقب الكأس على حساب الأهلى، خاصة أن الطلائع أطاح بالزمالك حامل اللقب ووصيفه بيراميدز.

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