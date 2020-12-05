الليلة.. الأهلى يتأهب للفوز بكأس مصر أمام الطلائع وتحقيق الثلاثية

يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية فى الثامنة مساء اليوم السبت المواجهة المرتقبة بين الأهلى وطلائع الجيش فى نهائى بطولة كأس مصر. ويسعى الأهلى للفوز بالكأس وتحقيق الثلاثية هــذا المــوســم بعد التتويج بــدرع الـــــدورى المــمــتــاز وكـــذلـــك دورى أبــطــال أفريقيا، بينما يبحث طلائع الجيش عن حصد أول ألقابه. ألقابه. ويسعى طــارق العشرى مــدرب طلائع الجيش لتكرار سيناريو ٢٠١٠ حين قاد حرس الحــدود للتتويج بلقب الكأس على حساب الأهلى، خاصة أن الطلائع أطاح بالزمالك حامل اللقب ووصيفه بيراميدز.

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