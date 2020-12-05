شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة "هداف الزملكاوية" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"39" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل جمال حمزة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ"39" فهو من مواليد 5 ديسمبر 1981 بالقاهرة، جمال حمزة يملك مشوارا متألقا مع القلعة البيضاء، حيث انضم لقطاع الناشئين بالزمالك عام 1995، خاصة والده محمد سعيد حمزة كان يلعبان بصفوف الفريق الأبيض، فيما تم تصعيده للفريق الأول بالزمالك عام 1999، ولعب له لمدة 9 مواسم حتى عام 2009، شارك خلالها فى أكثر من 150 مباراة، وأحرز 75 هدفا من بينها 50 هدفا فى الدورى .

جمال حمزة أكثر لاعبى القلعة البيضاء حصولا على ركلات الجزاء برصيد 18 ركلة فى كل البطولات مع الفارس الأبيض، فضلا عن كونه خامس هدافى القلعة البيضاء عبر التاريخ.