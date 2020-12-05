شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحذف "الأثر الرجعى" من بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافقت اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة، على طلب لجنة الصياغة المُشكلة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وتضم الرباعى المستشار جمال عويس والنائب طارق السيد وعلى سليم وأحمد جوهر رؤساء أندية الواسطى والأوليمبى وبنى سويف والمريخ على الترتيب، بعدم تطبيق الأثر الرجعى فى بند الـ8 سنوات بشكله الجديد فى لائحة اتحاد الكرة المعدلة، حيث أصبح البند تصاعديا، بما يعنى عدم أحقية كل من قضى 8 سنوات فى الجبلاية الترشح إلا على منصب أعلى سواء على النائب أو الرئيس، وتم الاتفاق على إرسال اللائحة الجديدة للفيفا بحد أقصى يوم 9 ديسمبر الجارى دون وضع كلمة أثر رجعى أو أثر فورى بناء على رغبة الجمعية العمومية.

وقررت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خلال اجتماعها الطارئ الأسبوع الماضى تعديل البند الخاص بعضوية الجمعية لتصبح 134 عضوا، وتتسع بذلك إلى 60 ناديا من القسم الثالث إضافة إلى جميع أندية القسم الممتاز (18 ناديا) وجميع أندية القسم الثاني (48 ناديا) بخلاف تمثيل أندية للكرة النسائية والشاطئية والصالات.

على صعيد متصل، تلقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يطلب فيه إرسال البنود الجديدة التى تم التعديل عليها من جانب الجمعية العمومية للجبلاية خلال الاجتماع الطارئ الذى أقيم الأحد الماضى، بجانب الاستفسار عن إجراء الإنتخابات وفقًا للقوانين المصرية وبما لا يتعارض معها، وكان الفيفا خاطب اللجنة الخماسية لمد عملها حتى 31 يناير المقبل مع تقليص عددها إلى 3 أعضاء فقط بدلا من 5.