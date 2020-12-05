شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُخطر فرجانى ساسى اليوم بالرد على طلبات تجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مسئولو الزمالك، العمل حول إنجاز الملفات المختلفه المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال المرحلة الجارية وذلك للتحضير لمنافسات الموسم الجديد حيث عقدت إدارة النادي جلسة مع مهند عون وكيل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض، من أجل الحديث معه حول متطلبات الدولي التونسي لتجديد تعاقده مع قلعة ميت عقبه والذي ينتهي بنهايه الموسم المقبل وجاءت الجلسة التي عقدت مساء أول أمس، الخميس، في مقر النادي من أجل الاستماع إلى مطالب اللاعب التونسي لتجديد تعاقده مع النادي مع إخطاره أن يكون الرد اليوم بشكل نهائي حول متطلباته في ضوء المباحثات التي تمت مع وكيل أعماله وذلك من أجل الانتهاء من ملف تجديد التعاقد خلال الفترة الجارية حال تلاقي متطلبات اللاعب مع رؤية النادي.

ومن جانبه، أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، أن لجنة الكرة منحت للبرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق حرية احتياجات الفريق للموسم الجديد وأوضح أشرف قاسم أن باتشيكو المدير الفنى للفريق حصل على قائمة الزمالك في الموسم الجديد من أجل دراستها، بجانب تحديد احتياجاته بشأن التدعيمات والمراكز التي يحتاجها الفريق، وسيقوم بالرد على لجنة الكرة في الأيام الأولى من الأسبوع المقبل.

وعن تجديد عقد الدولى التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، أوضح المشرف العام على فريق الكرة أن الدولي التونسي رحب بالتجديد للزمالك وأنه سيتم حسم تجديد عقده خلال اليومين المقبلين بعدما أكد اللاعب على رغبته بالاستمرار في صفوف القلعة البيضاء.

واجتمعت لجنة الكرة بنادى الزمالك، برئاسة أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم على، مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأبيض، وذلك لمناقشة كل الأمور الفنية للفريق فى الموسم المقبل، وناقشت لجنة الكرة مع المدير الفنى احتياجات الفريق فى الموسم الجديد، وترتيب كل الأوضاع الداخلية بالفريق وبعض الملفات الخاصة باللاعبين.

من جانبه، قال أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادى الزمالك: "باتشيكو سعيد بالتواجد فى الزمالك، وأكدنا له دعمنا الكامل للجهاز الفنى"، وهو ما يؤكد ما جاء فى ”الخليج 365” بشأن عقد المفوض عن إدارة شئون الكرة بنادى الزمالك جلسة مع البرتغالى جايمى باتشيكو فى حضور أعضاء لجنة الكرة بالنادى، من أجل دعم استمرار المدير الفنى للزمالك فى المرحلة المقبلة مع توفير كافة متطلباته وتحديد خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة للنادى الأبيض، حيث أكد ”الخليج 365”، أن الجلسة ستشهد الحديث مع المدرب البرتغالى لدعمه وتجديد الثقة به إلى جانب الحديث حول صفقات الفريق ومنها صفقة أمير عادل التي تم إبرامها وابداء رأيه النهائي بشأنها قبل تفعيل التعاقد خلال الفترة الحالية وغلق باب الصفقات من عدمه بعد هذه الصفقة إلى جانب عرض عليه الثنائى أحمد الشيخ وإسلام صالح لحسم مدى إمكانية ضم أحدهما بشكل نهائى من عدمه.