مصدر لمصراوي: الزمالك وسموحة يتفاوضان مع علي غزال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول أن هناك مفاوضات من جانب نادي الزمالك ونادي سموحة من أجل التعاقد مع علي غزال.

ويتواجد غزال في مصر بعدما قام بفسخ تعاقده مع نادي لاريسا اليوناني.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "الزمالك وسموحة تفاوضا مع علي غزال لضمه خلال الانتقالات الجارية".

واختتم "خلال ساعات سيتم حسم الأمر بشكل رسمي قبل غلق باب القيد".